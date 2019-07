Tribunal anula medidas contra TM por la 7ma

Se declaró nulanidad en el proceso de acción popular interpuesto por los residentes del edificio residencial 'Altos de la Cabrera' donde solicitaban suspender la construcción de Transmilenio por la Carrera Séptima.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó la decisión puesto que el demandante la interpuso desconociendo las reglas especiales previstas en la ley 1437 de 2011 y porque además, la decisión del Juez 49 desconoció requisitos importantes para poder declarar las medidas cautelares, entre estos que los residentes del edificio no presentaron documentos que permitan concluir que resultaría más grave para el interés público negar la medida cautelar que concederla; que la demanda esté razonablemente fundada en derecho y que al no otorgarse, esta cause un perjuicio irreparable para la ciudad.

Asimismo, el Tribunal aseguró que aunque la solicitud fue presentada alegando a la “limitación al derecho a la apreciación del paisaje”por la construcción de dos puentes en la calle 85 con Av. Circunvalar, se suspendió la licitación completa desde la calle 32 hasta la 200, y no específicamente en el punto donde está ubicado el edificio.

No obstante, aún quedan las medidas que ha adoptado la Procuraduría General sobre la licitación de la troncal Séptima, estas centradas en las obras que se ejecutarán en el plan parcial de renovación urbana El Pedregal, ubicado en el costado occidental de la calle 100. Una vez se resuelva este otro proceso, el Distrito tendrá luz verde para continuar con el desarrollo de la obra.