"Tiquetes aéreos no pueden ser solo para estratos altos"

El congresista Miguel Ángel Barreto es el autor de la iniciativa que pretende reducir los precios de los pasajes en avión

__________________________



El costo de los tiquetes aéreos es alto debido a los impuestos, consideró el senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, y por ello desde el Congreso propone reducir las tarifas para impulsar el turismo.

Barreto asegura que Colombia es uno de los países más costosos en tarifas aéreas en la región y sostiene que esta iniciativa permitirá, además, la creación de nuevos empleos en el sector.

EL NUEVO SIGLO: ¿De qué trata este proyecto?

MIGUEL ÁNGEL BARRETO: Lo que nosotros buscamos con este proyecto de ley es la competitividad del país. Hoy en Colombia en el costo de los tiquetes aéreos el 55% o un poco más son impuestos.

Colombia está en un lugar estratégico en Latinoamérica. Junto con Panamá y Perú son los tres países que tienen más conexiones aéreas de la región. Eldorado es quizás el aeropuerto mejor ubicado en Latinoamérica, pero en costos de tiquetes hoy solo nos superan Venezuela y Argentina, somos el tercer país más costoso, esto hace que cada día seamos menos competitivos.

Lo que nosotros buscamos con este proyecto, y lo que dicen los estudios, es que bajando el IVA del 19% al 5% vamos a aumentar en 1 millón el número de turistas extranjeros en Colombia, vamos a crear entre 250.000 y 300.000 nuevos empleos en el país. Esto es una apuesta por el empleo y la competitividad.

También buscamos que el servicio de transporte aéreo se democratice, que cualquier colombiano tenga la posibilidad de subirse a un avión, que no sea únicamente para los estratos altos.

Hoy tener acceso a un tiquete de avión es muchas veces limitado. La gente se cansa del abuso de las aerolíneas. Con este proyecto estamos pensando en el pasajero, en el colombiano y en el extranjero que viene a visitarnos.

ENS: ¿Usted ya ha socializado el proyecto?

MAB: Sí, el proyecto lo hemos consensuado con la Ministra de Transporte, con el Ministro de Industria y Comercio, con el Director de la Aeronáutica Civil, con los gremios de las aerolíneas y los del sector turismo.

Este proyecto le va a apostar a la estrategia del Gobierno nacional para que el turismo sea el nuevo petróleo de Colombia. Hay que comenzar por estimular esa rama de la economía. Sabemos que a menor costo del transporte, aumenta el número de pasajeros y hay países que ya lo hicieron, por lo que quedó demostrada esta hipótesis.

ENS: ¿Qué otras reducciones entregaría la iniciativa?

MAB: Queremos bajar el IVA de los combustibles de los aviones. Para eso estamos trabajando, para darle más fortaleza a la Superintendencia de Transporte, para que sea ella la que ejerza el control de las aerolíneas. Hoy con el control de la Aeronáutica Civil los pasajeros se quejan de que no pasa nada. Para que eso no pase el proyecto tiene un artículo que busca beneficiar directamente al pasajero. Más conectividad pero también una regulación clara a las aerolíneas para que cumplan con lo dispuesto en la ley.

ENS: ¿Cuándo inicia la discusión del proyecto?

MAB: Nosotros lo presentamos el pasado 23 de julio y vamos a hablar con el Presidente de la Comisión para que nos asigne ponentes e iniciar de una vez el trámite, vamos a estar muy pendientes y creemos que en el Congreso hay buen ambiente para el proyecto de ley.

ENS: Cambiando de tema, en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció un aumento del arancel a los textiles a través de dos artículos que fueron demandados por los gremios. Adicionalmente, el Gobierno ha sido crítico de estos, ¿qué opina?

MAB: Nosotros hemos venido defendiendo en el Congreso la industria textil, que genera en Colombia 1.800.000 empleos, el 90% de mujeres madres de familia.

No entendemos por qué el Gobierno nacional no acoge estos dos artículos del Plan de Desarrollo que lideramos en el Congreso. Países como México tienen el arancel al 35%, países como Brasil igual, Colombia no lo ha querido hacer, en nuestro país hay 70.000 empresas del sector textil, con lo que hicimos las beneficiamos casi a todas.

Lo que buscan Analdex, Fenalco y la ANDI es defender a muy pocos importadores que no representan ni el 0,1% del gremio.

Lo que le decimos al Gobierno es: hay que defender la industria de Colombia como lo ha hecho el mundo. Nos duele que una empresa en Tolima, CP Company, con más de 30 años de trayectoria haya tenido que cerrar. Hoy en Colombia se está despidiendo una persona por minuto en el sector textil, hoy esa tasa está creciendo y eso es lamentable.