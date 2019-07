Terminó visita del Consejo de Seguridad de la ONU

Con una visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Caldono, Cauca, concluyó este fin de semana la visita del pleno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Colombia, en compañía del representante especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, y de representantes del Gobierno nacional, autoridades locales y del partido Farc.

Los integrantes de la delegación regresaron ayer a Nueva York.

“Hemos visto como los excombatientes están reincorporándose a la sociedad con actividades económicas. Hemos intercambiado con ellos opiniones, nos han presentado también su visión de cómo viene desarrollándose la implementación del proceso de paz en una zona que sufrió mucho con la violencia pero que ahora se nota cada vez más pujante con iniciativas de tipo comunitario y económico”, dijo al terminar la visita el embajador de Perú y presidente del Consejo de Seguridad, Gustavo Meza-Cuadra.

Durante la actividad en el ETCR, la delegación de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU compartió la experiencia de la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio con excombatientes de las Farc y las comunidades aledañas al ETCR.

Además de escuchar las voces sobre el impacto que ha tenido la presencia del ETCR, la delegación recorrió el Espacio Territorial y visitaron los proyectos productivos que adelantan los excombatientes e integrantes de la comunidad, como la tienda de artesanías Hilando la Paz y el cultivo de tomate de árbol.

“Creo que los miembros del Consejo se llevan una visión compartida de que el proceso de paz es un objetivo que todos en Colombia, en este momento, comparten como un objetivo muy importante. Pero también sabemos que hay desafíos y los hemos visto, escuchado, entre otros el tema de algunos asesinatos de líderes sociales y también la necesidad de un apoyo en términos de infraestructura social de parte del gobierno”, apuntó el embajador Meza-Cuadra.

Por su parte, el embajador del Reino Unido ante el Consejo de Seguridad, Jonathan Allen, co-líder de la visita junto con Perú, señaló que “este proceso de paz es importante no solo para Colombia, sino también para la región y para el mundo; porque al demostrar que podemos tener éxito en dar los pasos necesarios, primero para lograr la firma de la paz y luego para ponerla en práctica, entonces mostraremos el camino, conduciremos el camino hacia como poner fin a los conflictos en todo el mundo. No es un proceso de paz fácil y no ocurre de la noche a la mañana, pero es muy importante”, dijo el embajador Allen.

Asimismo, los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU sostuvieron un encuentro con líderes y lideresas sociales, incluyendo a las comunidades étnicas, donde escucharon las preocupaciones y los desafíos sobre la seguridad en los territorios. Los miembros del Consejo expresaron su solidaridad y ratificaron su acompañamiento a los esfuerzos que buscan garantizar la seguridad en estas zonas.

El día anterior en Bogotá, en el primer día de la visita, el Consejo de Seguridad se reunió en la mañana con el presidente Iván Duque, el canciller Carlos Holmes Trujillo, el embajador Guillermo Fernández de Soto y el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, junto con el representante especial Ruiz Massieu.

“Ha sido una oportunidad de recibir el compromiso de Colombia con este proceso y reiterarles la unidad que existe en el Consejo respecto al proceso de paz que sigue siendo no solo un ejemplo para Latinoamérica sino para la comunidad internacional”, dijo el embajador Meza-Cuadra en la declaración a medios de comunicación al terminar la reunión.

Por su parte, el presidente Duque, destacó el compromiso de su gobierno con la reincorporación de los excombatientes. "Hemos abordado con el Consejo de Seguridad estos 11 meses de gobierno, el trabajo que hemos realizado en los territorios para el éxito de la política de reintegración y para aquellos que quieren entrar a una vida de legalidad”, señaló.