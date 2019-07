Tensión tras regreso de Martínez a Alcaldía de Santa Marta

Tras regresar al cargo, luego de que le fuera revocada la medida de casa por cárcel, el burgomaestre de Santa Marta, Rafael Martínez, realizó una reunión pública con cada uno de los miembros del gabinete que dejó el alcalde encargado, el secretario de Transparencia, Andrés Rugeles, la cual duró cerca de tres horas y fue transmitida en vivo por Facebook Live. En la sesión Martínez les manifestó que no eran de su confianza.

“Espero no lo tomen personal, no son un equipo de mi confianza. En lo personal no los conozco, distingo a algunas personas, no digo que son malas ni buenas personas, espero y no me malinterpreten”, dijo, y luego aseguró que no incurrirá en la “masacre laboral” que, afirmó, hizo Rugeles con su equipo de trabajo.

“¿Ustedes avanzarían temas financieros de técnicos que no son de su confianza, o que hasta podrían ser opositores políticos? ¿Ustedes firmarían temas jurídicos de un abogado que no es de su confianza?”, añadió.

Martínez también les dijo que cada uno de ellos “tiene formación profesional, yo no pongo en duda sus capacidades técnicas, y tendrán en el marco de sus funciones que tomar decisiones”. Y añadió: “Yo también tengo mis títulos y especialidades, pero no puedo decir que llegué a ser Alcalde sin la política, porque si así fuera, yo entonces también puedo decir que no soy político”.

Una de las funcionarias presentes en la sesión, Martha Castañeda, secretaria jurídica y ex viceprocuradora general, tomó la palabra y manifestó que jamás ha pertenecido a ningún grupo o movimiento político.

“Jamás he pertenecido a ningún grupo o movimiento político, desde antes de salir de la Universidad estuve vinculada a la rama judicial y Ministerio Público, pero nadie me puede tildar de que he estado en ningún movimiento político. La motivación siempre ha sido el servicio a la comunidad desde el Ministerio Público y la rama judicial”, dijo.

Afirmó que su trabajo en la Alcaldía lo realiza sin recibir remuneración. “Siempre digo en mi oficina y, usted lo puede verificar, que no me interesa la ideología política de ningún servidor, que cumplan con las funciones que les corresponden y en el caso de la dirección jurídica con la defensa efectiva de los intereses del Distrito, es lo único que me mueve. También les he dicho que corrupción es venir, percibir un sueldo sin desempeñar las actividades asignadas”, sostuvo.

El regreso de Martínez al cargo se dio luego de que un juez de segunda instancia le revocara la medida de aseguramiento domiciliaria. El Alcalde es procesado por los delitos de celebración indebida de contratos sin el lleno de requisitos y peculado en favor de terceros en obras para la reconstrucción y adecuación de cinco puestos de salud de la ciudad, los cuales fueron demolidos y no habrían sido levantados ni terminados en su totalidad durante el tiempo pactado para que entraran en funcionamiento.

El Mandatario local agradeció a sus abogados Iván Cancino y Luis Carlos Torregrosa “por trabajar con empeño y esmero para demostrar que esto era una injusticia”. Afirmó que en estos meses que quedan de su mandato “recobraremos el rumbo en la ciudad, ejecutaremos las obras pendientes” e iniciaremos ambicioso plan de inversiones por toda la ciudad. No habrá descanso en los seis meses que quedan”. Cancino aseguró que el proceso continúa “así como la investigación y la acción de la defensa. Demostraremos que la actuación del Alcalde en este caso fue de buena fe”.