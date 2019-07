Son 54 los candidatos para remplazar a Galindo en Registraduría

Son 54 las personas que integran la lista definitiva de inscritos para aspirar a remplazar a Juan Carlos Galindo en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Así lo dieron a conocer ayer los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, quienes son los encargados de elegir al nuevo funcionario antes del 6 de diciembre, cuando culmina el periodo de Galindo.

Entre los 54 nominados figuran exmagistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), como Joaquín José Vives, Carlos Camargo (actual director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos), Alexander Vega y Yolima Carrillo.

Otros nombres que se destacan son los de Omar Joaquín Barreto, magistrado auxiliar del consejero Germán Bula; Gilberto Rondón, conjuez del Consejo de Estado.

Contrario al sonajero de los últimos días, en la lista no figuran los nombres del exministro Enrique Gil; el alto consejero presidencial para la Política, Jaime Amín; ni del exmagistrado Gabriel Mendoza.

Los aspirantes tendrán que superar otra serie de requisitos, entre los que está una prueba de conocimiento y otro examen, para ser elegidos en el cargo. Las pruebas serán elaboradas por los propios presidentes de las altas cortes. Quien no supere un puntaje del 60% no podrá continuar con el proceso de selección.

El proceso ya tiene una demanda, admitida por el Consejo de Estado, que busca suspender los acuerdos por los que las cortes decidieron reglamentar el conjunto de méritos para escoger al funcionario.

El 30 de junio se abrió la convocatoria y se cerró el 19 de julio. Los aspirantes tienen que cumplir varios requisitos entre los que están ser colombiano de nacimiento, tener título de abogado, no haber sido condenado excepto por delitos políticos o culposos; haber ejercido 15 años como abogado, haber ejercido cargos en la rama judicial, o ser profesor; no encontrarse incurso en inhabilidad o incompatibilidad; y no haber ejercido funciones de cargos directivos en partidos o movimientos políticos el año inmediatamente anterior; además de no haber llegado a la edad de retiro forzoso.

“Este proceso contará con tres etapas: una admisoria, otra de selección y una más clasificatoria. Lo nuevo que hemos querido presentar en este decreto es esa forma de selección con una etapa de conocimientos y una prueba de competencias. Esa parte no venía reglamentada en el acuerdo anterior y se limitaba a la presentación de hoja de vida que no van a tener todo el valor que tenían en el concurso”, según expresó el presidente de la Corte Suprema, Álvaro Fernando García.

Para la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, este proceso busca “escoger el mejor profesional, en la etapa de selección evaluamos la idoneidad si se cumplen los requisitos; en la segunda etapa analizar los conocimientos, este examen lo vamos a elaborar los tres y nos va a ayudar en la parte logística la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla; la otra parte está determinada por las competencias que sí tengamos a alguien idóneo como gerente público pero que sea íntegro, para esto recibiremos el apoyo de Función Pública que adelanta toda una tarea de cazatalentos y diseña las pruebas necesarias”.

Bermúdez agregó que en el concurso los tres presidentes de las cortes consideraron “que es necesario analizar los méritos donde juega un gran papel el tema de los conocimientos, pero también las competencias. Hemos dejado 300 puntos de la entrevista y los 700 restantes están distribuidos de manera objetiva”.

El último paso del concurso será una entrevista privada entre los presidentes de las cortes y los aspirantes al cargo de donde saldrá el nombre del nuevo funcionario.