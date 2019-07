"Se indagará campaña Santos si hay nuevos elementos"

En 2018 el CNE archivó un caso por supuestos dineros de Odebrecht para reelección del entonces Mandatario

La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) espera que en los próximos días la comisión de tres magistrados que designó presente un informe donde concluya si hay méritos o no para hacer un nuevo cotejo a las cuentas de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en 2014, con base en la compulsa de copias de la Fiscalía en las cuales un testigo habla de más de $3 mil millones e involucra a “gente del Partido Liberal”.

El presidente del organismo, Heriberto Sanabria, indicó que se abrirá una investigación solo si hay elementos nuevos respecto a las indagaciones que se hicieron en 2018 y que fueron archivadas por caducidad.

“Si hay nuevos elementos se abriría una nueva investigación”, indicó el magistrado Sanabria a EL NUEVO SIGLO, añadiendo que “el Consejo Nacional Electoral designó una comisión de magistrados investigadores quienes están evaluando las copias que envió la Fiscalía de la declaración del señor Sanmiguel. Será ese equipo el que evaluará el documento enviado por la Fiscalía y si es prudente solicitarán nuevas pruebas”.

Este Diario preguntó al presidente del CNE qué tipo de pruebas se podrían ordenar, frente a lo cual dijo “me toca esperar lo que digan los comisionados”. También se le consultó si podría ser citado a declarar en esta caso el expresidente Santos y el gerente de su campaña en 2014, Roberto Prieto, ante lo cual señaló que “esa es una decisión de los investigadores”.

El magistrado Sanabria también se refirió a las consecuencias que podría tener de llegarse a determinar que efectivamente ingresaron dineros de la cuestionada empresa brasileña Odebrecht a la campaña de Santos 2014.

“Hay unas sanciones de tipo administrativo, todos los partidos y movimientos políticos en Colombia están obligados a reportar todos los ingresos de dineros a sus campañas y si hay una omisión, simplemente hay sanciones que pueden incluso significar la pérdida de la personería jurídica”, argumentó.

Asimismo apuntó que “supuestamente el Partido Liberal es el que estaría implicado ahí, esa es la labor de los magistrados comisionados de que puedan corroborar que la información del señor Sanmiguel sea cierta”.

La citada comisión de magistrados para este caso está integrada por Renato Contreras, Doris Méndez y Luis Guillermo Pérez.

Compulsa de copias

El ente acusador pidió al Consejo Nacional Electoral, por lo de su competencia, investigar el supuesto ingreso de $3.894 millones a la campaña del expresidente, según el testimonio que rindió el empresario Andrés Sanmiguel Castaño, representante de Gistic Logistic Soluciones Integrales.

Sanmiguel dijo que esta plata se la consignaron a la cuenta de su empresa y que provenía de un negocio ficticio para la Ruta del Sol. Sanmiguel está llamado a imputación de cargos junto con su socio Esteban Moreno.

San Miguel relató que “David (Portilla) estaba manejando un negocio de Metro Cali y ese negocio lo manejaba con Esteban Moreno. En enero me llama David y me dice, oiga se acuerda el negocio que le conté, y le dije sí, es un negocio para hacer un mantenimiento de una vía, tiene que ir alguien del equipo técnico de nosotros a unas oficinas en la 104 con 15. Allá hablaron de plata y todos los temas de mantenimiento, salí y le dije a David, oiga estoy preocupado porque quién va a hacer esa obra, eso no es ningún bobada, es una obra importante. No fresco, fresco que eso yo lo organizo (...)".

Añadió el testigo Sanmiguel que tiempo después “David llega un día como loco, como loco literalmente a decirme ‘qué hubo papito, ya te consignaron una plata en tu cuenta’, y yo... De qué me está hablando... ‘que si ya le consignaron una plata en la cuenta, y esa plata necesito que la saque ya’..... y yo le dije, pero de qué me está hablando...”.

Dijo también el empresario que “entonces efectivamente llamamos a ver qué había entrado, y habían consignado a la cuenta de Gistic, en julio de 2014, $3.850.000.000. Ahí tengo el documento exacto y el valor de la consignación”.

La Fiscalía preguntó a Sanmiguel si la plata para la campaña de Juan Manuel Santos, el empresario contestó “sí… fue para la segunda vuelta, estábamos en la segunda vuelta, a mí me hicieron correr como loco para sacar esa plata, aquí tengo copias de todo lo de cheques y los movimientos”.

La Fiscalía le preguntó a Sanmiguel cómo supo que ese dinero era para la campaña de Santos, ante lo cual el empresario dijo: “En los dos sitios, en el banco en la 72 me dijo que toda esa gente que había ido a recoger era gente del Partido Liberal y después en la 93”.