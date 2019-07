Ruta del Sol II: se cae acuerdo bancos-Gobierno

No hubo acuerdo entre el Gobierno y los bancos para el pago de los intereses que hay en el crédito de la megaobra Ruta del Sol II.

Así lo aseguró desde Shangai la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien manifestó que el Estado ya ha hecho pagos a los bancos que financiaron el proyecto, donde acompañaron los entes de control, pues se seguían órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a pesar de que se esperaba hacer una negociación para que las entidades financieras renunciaran a los intereses en medio de una conciliación judicial, la cual no se hizo.

"No llegamos a un acuerdo, y finalmente no se llegó a eso, el Tribunal no accedió y nos atendremos a lo que diga el Tribunal, que está mirando cómo es la liquidación del contrato, y el cual tiene tres peritajes", dijo Orozco.

Así las cosas, la decisión final la tendrá el Tribunal de Arbitramento que tendrá que pronunciarse el próximo martes.

La funcionaria insistió que ante el país se ha hablado claro sobre el tema de la Ruta del Sol, en donde se ha explicado el paso a paso de los avances del proceso.

“Era una conciliación y no se llegó a un acuerdo sobre la manera de cómo (y) cuándo. Era una conciliación judicial que pasaba a concepto de la Procuraduría; quiero ser clara en algo aquí el gobierno no estaba haciendo nada detrás de nadie”, recalcó.

Debido a esta polémica, la oposición, en cabeza del senador Jorge Robledo, pidió la renuncia de la ministra Orozco argumentando que fue una "jugadota", intentada según él por la funcionaria para pagarle a Odebrecht $1,2 billones al declarar la disolución de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol.