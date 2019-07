Reinvención de las universidades

La cultura Millennial . Las generaciones nacidas en el siglo XXI que comenzaron la universidad desde 2017 tienen otra mentalidad. No quieren ser empleados, buscan o desean su propio negocio, tiene poca vocación para cumplir horarios y estructuras jerárquicas, por eso, han calado tanto los cursos en línea, los programas virtuales, los diplomados, las escuelas de cocina, la educación no formal. Será un reto para las universidades competir con las ofertas no formales y cómo demostrar que el plus de la formación formal sigue siendo necesario.