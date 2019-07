Referendo no es la vía para ajustar la justicia

El constitucionalista Charry considera que para estos efectos es más adecuada una constituyente

EL NUEVO SIGLO: En 28 años de la Carta Política apenas se ha realizado un referendo en el país, el de Álvaro Uribe, ¿eso es bueno o malo?

JUAN MANUEL CHARRY: Eso es malo, malo en el sentido de que debía ser un procedimiento mucho más sencillo, asequible al ciudadano, que realmente canalizara las inquietudes de la sociedad y las pudiera resolver. Navarro, recién expedida la Constitución, dijo que los mecanismos de participación habían sido entregados a Herodes. El Congreso los había regulado de tal forma que los hacían muy reglamentarios y de muy difícil aplicación. Creo que eso es cierto, quedaron con un exceso de reglamentación que en la práctica hace muy difícil que la ciudadanía pueda tomar decisiones en los temas de su interés.

ENS: Se supone que esos requisitos tan estrictos son un seguro para evitar que una minoría termine modificando asuntos, por ejemplo de carácter constitucional…

JMCH: El constituyente del año 91 previó dos vías para tomar decisiones: una a través de los representantes, que es el Congreso de la República, y otra directamente a través de la votación ciudadana. Ambas vías son válidas para reformar la Constitución o para adoptar cualquier decisión sea de rango legislativo o constitucional.

Entonces creo que son válidas pero el error estuvo en que la participación ciudadana fue regulada por los representantes, o sea el Congreso reguló los medios de acceso a la participación ciudadana y la hizo más difícil, al punto que hoy en día es prácticamente inexistente.

ENS: ¿Amerita el control que hace el Congreso a iniciativas de origen ciudadano de referendo o es una traba más?

JMCH: La participación ciudadana para poderse expresar en la mayoría de los casos tiene que pasar por el Congreso, y el Congreso de alguna forma se convierte en un filtro que la hace mucho más difícil.

ENS: El referendo es una de las vías que han considerado los que impulsan la cadena perpetua para abusadores de niños, ¿usted compartiría que los colombianos se expresen en las urnas al respecto o que decida el Congreso?

JMCH: Hay como dos reflexiones, una el tema de fondo, donde no lo comparto, me parece equivocado por varias razones: una porque podría violar convenios internacionales de derechos humanos, otra porque es una limitación constitucional que fue entendida como una conquista en un estado liberal, otra porque tenemos altos índices de impunidad superiores al 92% y no hay cárceles en donde albergar a los delincuentes.

Entonces desde el punto de vista del tema de fondo me parece que no es conveniente. El mecanismo que se utilice, bien sea el Congreso, de democracia representativa, o bien sea de democracia participativa pues en alguna medida es indiferente. Algunos creen que si se acude a la participación ciudadana pues hay más posibilidades de la sensibilidad de la sociedad, pero finalmente son temas que tienen muchos inconvenientes y que se plantean periódicamente en mi opinión un poco para distraer la opinión ciudadana.

ENS: Se ha hablado de hacer la reforma a la justicia en una constituyente, ¿también se podría hacer por medio de un referendo?

JMCH: Desde el punto de vista teórico sí es posible pero es un tema muy complejo que no es fácil que el elector pueda votar ni un referendo. Para poner un ejemplo una reforma a la justicia fácilmente requeriría de 8-10 artículos, y entonces serían 10 temas que tendría que votar el elector, que no siempre son fáciles y que tienen elementos de técnica y de ingeniería constitucional.

Es más adecuado una asamblea constituyente que es una vía que no hemos ensayado. De los artículos constitucionales que no se han aplicado es reformar la Constitución vía asamblea constituyente, que sería un órgano que podría hacer el estudio y el debate técnico de cómo debe ser la justicia y adoptar una reforma al respecto.

ENS: Gobierno Santos propició una reforma para que los referendos se puedan votar el mismo día de elecciones nacionales, ello para refrendar el acuerdo de paz. Finalmente no acudió a esta vía, ¿se debería derogar esa Ley?

JMCH: Creo que esas reformas se dieron en el contexto de la negociación con las Farc, y el gobierno Santos en su momento eligió flexibilizar las mayorías, o sea bajó las mayorías para todos los efectos e hizo procedimientos más expeditos y más sencillos, que creo que eran excepcionales y que no se deben mantener. Ya a estas alturas con el acuerdo firmado, no debemos tener mecanismos excepcionales sino ordinarios.