Próxima semana, lupa a informe de Comisión de Excelencia Militar

Estándares de la Fuerza Pública en Colombia están alineados con derechos humanos: Duque

La cúpula militar será convocada la próxima semana por el presidente Iván Duque para definir cómo se aplicarán las recomendaciones que formuló la Comisión de Excelencia Militar en un reporte entregado al Mandatario el pasado viernes.

“La próxima semana, tan pronto regrese a Colombia, voy a convocar una reunión con la cúpula para discutir el reporte, sus hallazgos y recomendaciones, y empezar una rápida adopción de ellas”, manifestó Duque en el inicio de su visita de Estado a China.

Asimismo dio un positivo balance del informe. Manifestó que “se ha aclarado que los estándares que tiene la Fuerza Pública en Colombia en términos operacionales están alineados con el DIH, con los derechos humanos”.

Señaló que se estableció que “bajo ninguna circunstancia se dio ninguna instrucción que pudiera orientar a que se realizaran en el país falsos positivos, y, por el contrario, se recoge muy bien el haber podido aclarar, retirando esa instrucción que se tenía con respecto a las medidas operacionales, para darle mayor precisión”.

Afirmó que la Comisión destaca que “lo que se había presentado, simplemente por no tener una contextualización, podía prestarse para tener alteraciones a lo que realmente era la vocación que se tenía por parte de la Fuerza Pública”.

Subrayó que “nuestra principal solicitud, siempre, del Gobierno hacia los miembros de la Fuerza Pública, fue privilegiar desmovilizaciones individuales y también capturas”.

También, el Jefe Estado se refirió a la recomendación que se hace en materia de capacitación “para que todos los días estemos unificando las normas y que esto pueda ser conocido por todos los miembros de la fuerza; es una recomendación que también la acogemos con complacencia”.

Así mismo, puso de relieve la importancia del trabajo realizado por la Comisión, que es independiente, y cuyos integrantes son “destacados juristas” que han llegado con rigor a esas conclusiones.

En relación a otros puntos del informe, el Presidente indicó que las recomendaciones “son claras en materia de mejorar la precisión de lo que tiene que ver con las instrucciones de carácter operacional para enfrentar amenazas como ‘Los Pelusos’, ‘Los Puntilleros’, ‘El Clan del Golfo”.

Expresó, además, que acoge que en los lineamientos operacionales se pueda incluir 'la forma en que la Fuerza Pública integralmente apoya el PAO, Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes en el territorio. Creo que esa es una recomendación muy valiosa”.

En el mismo sentido se refirió a la recomendación para fortalecer el control interno en las Fuerzas Militares, porque “eso nos ayuda a supervisar no solamente la forma en la que se hacen los manejos administrativos, sino, también, en ser cada vez más numerosos en las operaciones en el territorio”.

Tras aseverar que “acepto con toda la determinación las recomendaciones” de la Comisión de Excelencia Militar, Duque resaltó, por último, que las conclusiones “dejan en alto el nombre de la Fuerza Pública y su rigor operacional, de la mano con la protección irrestricta de los derechos humanos y el DIH”.

En el informe de la Comisión de Excelencia Militar, realizado tras solicitud del presidente, los juristas Alfonso Gómez Méndez, Mauricio González, Hernando Yepes y Felipe Ortegón revisaron los lineamientos, manuales y protocolos operacionales de las Fuerzas Militares con relación al respeto a los derechos humanos.

Entre las conclusiones del informe se señaló que “específicamente desde enero del 2019 hasta la fecha, no se ha hallado queja, denuncia o noticia indicativas de la posible reproducción de este fenómeno atroz de los 'falsos positivos', cuya 'No repetición' es un propósito nacional y del Estado que debe ser materia de la más continua y estricta vigilancia”.

En relación sobre las directivas que reveló el periódico The New York Times, la Comisión manifestó que “tales instructivos no autorizan, permiten, sugieren ni inducen a conductas criminales constitutivas de homicidio de civiles presentados como muertos en combate, conocidas como 'falsos positivos’. En el marco del derecho militar vigente, no existen vacíos u omisiones del derecho operacional que permitan que haya actos o abusos de poder, uso indebido de la fuerza y homicidios fuera de combate, los cuales puedan ser presentados como resultados operacionales”.

La Comisión, no obstante, recomendó actualizar los sistemas de medición de resultados operacionales de la Fuerza Pública, debido a las nuevas realidades de la criminalidad en el país generadas por las desmovilizaciones de paramilitares y guerrilleros.