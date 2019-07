Debate por informe de Comisión de Excelencia

Los juristas que la integran cuestionan la actitud de José Miguel Vivanco, quien criticó los resultados pero no colaboró con ellos, aunque fue invitado

El 24 de mayo el presidente Iván Duque comisionó al exministro Alfonso Gómez Méndez, a los exmagistrados Hernando Yepes Arcila y Mauricio González Cuervo, y al catedrático Felipe Ortegón Pulido para que analizaran los manuales operativos de las Fuerzas Militares y así despejaran las dudas de que no volvería el fenómeno de los llamados falsos positivos al país.

La Comisión de Excelencia Militar entregó el jueves un informe preliminar, que ayer fue cuestionado por el director para las Américas de Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

La Comisión fue creada luego de unas revelaciones del diario estadounidense The New York Times en el que sugería que los altos directivos de las Fuerzas Militares estaban pidiendo aumentar las bajas en combate, lo que revivió el temor del inicio de los falsos positivos.

Estudio exhaustivo

El exmagistrado Yepes le dijo a EL NUEVO SIGLO que “se hizo un estudio exhaustivo de la normatividad vigente en las Fuerzas Armadas. Se tuvieron en cuenta los documentos producto de un proceso largo que ha venido refinando la comprensión y la incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los derechos humanos al derecho interno. Nosotros llevamos a la conclusión que entre las órdenes emitidas a las Fuerzas Militares y el ordenamiento nacional no hay fisura ni distancia, ni antagonismo”.

Y agrega que la Comisión evaluó todos los aspectos de la normativa de las Fuerzas Militares, incluso el que tenía que ver con los incentivos. Para Yepes, “detrás de esto hay una verdadera mitología, entre otras cosas porque los falsos positivos, ese monstruoso episodio que sucedió en la nación, no han vuelto y así lo dejamos claro en el informe preliminar que presentamos al Presidente”.

Según el jurista, en el análisis realizado por la Comisión “no encontramos ninguna denuncia. Consultamos a los grandes protagonistas de la lucha por los derechos humanos y ninguno de ellos nos dijo que se estén presentando violaciones lejanas al derecho interno o a los tratados suscritos por Colombia”.

Así mismo, el jurista cargó contra Vivanco, pues consideró que “hubiera sido útil” que él “cumpliera la promesa que nos hizo de informarnos sobre la temática, porque debo decir que consultamos a todo tipo de fuentes y nos dijeron que no se habían presentado estos hechos. Al señor Vivanco intentamos consultarlo. Le pedimos una entrevista virtual y él manifestó que prefería resolver un cuestionario, porque estaba viajando mucho. Se le formularon esos interrogantes y él nunca contestó”.

Además, sostuvo que Vivanco “alude genéricamente a unas denuncias supuestas que nadie conoce. No podemos basarnos en esto, a menos que el señor acierte a indicar cuál es el contenido de las denuncias y cuál es la información que tiene al respecto”.

Trabajo juicioso

En ese sentido, Gómez sostuvo en diálogo con este Diario que, pese al respeto que profesan por HRW los comisionados, “nos sorprendió que su director fuera a descalificar los resultados, luego de que nosotros lo llamáramos para oír sus opiniones. Desde el 26 de junio se le enviaron unas preguntas sobre cuál era su aproximación a los hechos y nunca lo contestó”.

El jurista aseguró que “los colombianos pueden estar seguros que hicimos un trabajo juicioso, puntual; que nos entrevistamos con todos los protagonistas –con las madres de Soacha, con los militares, con Gustavo gallón, con el CICR, con la Fiscalía– y con base en ello hicimos un informe preliminar. El resultado más importante que obtuvimos es que, desde el punto de vista formal, en los últimos años la doctrina militar está con el Derecho Internacional Humanitario, pero que hay una distancia entre la teoría y la práctica por eso pedimos que se fortalezca el papel de los inspectores porque hay muchas investigaciones en la Procuraduría”.

Gómez expresó que frente a las directrices militares, la Comisión llegó a la conclusión de que “per se ese documento no autorizaba que se dieran los falsos positivos. Sin embargo, advertimos que malinterpretados podrían llevar a que alguien se sintiera autorizado por eso. Decimos que era mejor retirar esos documentos, como en efecto se hizo, para que eso no vuelva a suceder”.

Plagado de errores

Las denuncias de Vivanco fueron publicadas a través de sus redes sociales, en las que aseguró que el informe estaba plagado de errores. “Los expertos solo evaluaron dos de los muchos documentos que se han dado a conocer públicamente sobre las nuevas políticas militares. No da a conocer ningún documento nuevo”, manifestó.

Según Vivanco, “el informe dice que los formatos del Ejército privilegian las capturas y desmovilizaciones sobre las muertes. Falso, eso no está explícitamente en esos formatos. En cuanto a la orden de ‘no exigir perfección’ en las operaciones —lo cual expone a población civil— el informe dice que es un tema de ‘inteligencia’ y no de tolerancia en las ‘operaciones’. ¿Entonces por qué la orden está bajo el título ‘operaciones’ y no de ‘inteligencia’?”

Además, “los expertos elogian que se hayan derogado documentos que ‘generaron equívocos’ y ‘preocupación en algunos sectores’ —como si esto fuera un tema de relaciones públicas. Por otro lado, el informe ignora que hasta ahora solo se ha anunciado el retiro de uno de estos documentos. Por último, los expertos dicen que desde enero de 2019 no conocen ninguna denuncia sobre posibles falsos positivos. Muy raro. Hay denuncias de casos en Tumaco (en marzo) y Tame (en mayo), además del caso Dimar Torres en Catatumbo (en marzo)”.

Frente a este último caso, el exministro Gómez aseguró que “de la Fiscalía y la Procuraduría nosotros recibimos la respuesta de que no se han presentado como consecuencia de esta directiva ejecuciones extrajudiciales. Frente al caso de Dimar Torres, que fue vil mente asesinado, preguntamos expresamente en la Fiscalía si había relación y ellos dijeron no tener esta evidencia, entonces nosotros no podíamos pasar sobre el ente investigador”.

Según Vivanco, los comisionados olvidaron evaluar la orden de “doblar los resultados operacionales” y “las presentaciones de las brigadas sobre cuántos días llevan sin combatir”, además de “las denuncias de soldados sobre incentivos (vacaciones) para las tropas que reportan resultados y los Ranquins de las brigadas en función de los resultados operacionales, incluidas muertes”.