Paro de productores paneleros, una amarga polémica

Una semana lleva el paro indefinido de productores de panela de los departamentos de Santander y Boyacá. Los paneleros protestan por la fuerte caída de los precios del producto, los cuales, señalan, no alcanzan a cubrir los costos de producción.

En este contexto el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, se desplazó a Cite, Santander, para sostener un diálogo con los productores con el propósito de llegar a acuerdos. “El diálogo nos está permitiendo avanzar en buenos términos sobre los puntos planteados en esta mesa de trabajo con productores de panela en el corregimiento de Cite, jurisdicción del municipio de Barbosa, Santander. La meta es superar esta coyuntura de precios con apoyo de los actores y autoridades locales”, manifestó ayer.

Asimismo dijo que en las conversaciones en las que se estudia un pliego de 14 peticiones se ha hablado de temas como la absolución de intereses moratorios en préstamos con el Banco Agrario. En ese sentido, señaló que a los paneleros se les propuso una alternativa “para ver cómo se reestructuran y se refinancian” estos intereses.

Añadió que como “mecanismo de atención a los desafíos del sector panelero, también hemos definido un plan de Ordenamiento de la Producción, que busca el incremento de la productividad y competitividad del sector. Aspecto que socializaremos con paneleros, entendiendo que el diálogo es la vía”.

El representante por Boyacá, Cesar Pachón, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ha criticado al Gobierno y, puntualmente, al Ministro y les ha solicitado soluciones reales para los productores afectados. “Convoco al Gobierno nacional para que dé soluciones reales, no pañitos de agua tibia, como siempre lo hace. Y poderle decir al Ministro de Agricultura que no ha hecho programas, que no le ha cumplido al país, que no hay condiciones para el trabajo digno de los productores de panela del país”, dijo.

Los productores de panela aseguran que las masivas importaciones y el contrabando tienen afectadas a más de 300 mil familias del sector. De acuerdo con Fedepanela, hace cerca de año y medio, el kilo de panela se pagaba en promedio a $3.000 y en la actualidad se paga a $1.500, lo que según ese gremio, no alcanza a cubrir ni los costos de la producción. Para Fedepanela, los pequeños productores "no pueden atender los créditos que tienen, ni mejorar sus trapiches y cultivos e incluso, tienen que dejar de moler, perdiendo su ingreso o moler sus cañas para vender la panela a bajos precios, lo que también los lleva a perder su producción y trabajo".

En las conversaciones entre paneleros y el Ministro se han hecho presentes los gobernadores de Santander, Didier Tavera, y de Boyacá, Carlos Amaya. En relación sobre un acuerdo sobre las deudas, Tavera manifestó que “el compromiso del señor Ministro con el Banco Agrario es el perfilamiento nuevo de la deuda para saber cómo se refinancia, cómo se puede llegar a una condonación de intereses morosos y demás y cómo llegar con unas tasas diferenciales especialmente para este sector agrícola”.

Por su parte, Amaya invitó a los ciudadanos a incentivar el consumo de panela. “El mensaje para todos los colombianos hoy es que hay que voltear la mirada al campo, no solo el Gobierno nacional, también todos los ciudadanos. La solución estructural al problema de la panela realmente es que todos los colombianos consumamos panela”, dijo.