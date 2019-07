ONU llega a verificar un acuerdo en crisis

El NUEVO SIGLO presenta un compilado de lo que ha sucedido en las últimas semanas en relación con la implementación de paz y que coinciden con la visita del Consejo de Seguridad

Una delegación de alto nivel del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) estará en el país entre hoy y el próximo domingo con el objetivo de verificar los avances de la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.

Dicha visita se lleva a cabo en respuesta a una invitación que el canciller, Carlos Holmes Trujillo, realizó en abril pasado.

A su llegada al país la comitiva internacional se encontrará con varios hechos que han generado noticia. El NUEVO SIGLO presenta un compilado de lo que ha sucedido en las últimas semanas en relación con los acuerdos.

Caso ‘Santrich’

La Corte Suprema de Justicia dictó el martes orden de captura contra ‘Jesús Santrich’ por cargos de narcotráfico. La medida incluye además un pedido a la Interpol para que ubique y a arreste a ‘Santrich’ con fines de extradición. El excabecilla, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 30 de junio, pasó a ser prófugo tras incumplir el martes una diligencia de indagatoria en la Corte, a la cual debía responder por un presunto intento de traficar con cocaína después de haber firmado el Acuerdo de Paz en diciembre de 2016. Estados Unidos lo busca por los mismos cargos. Los magistrados explicaron que en un principio “privilegiaron el derecho fundamental” a la libertad del exguerrillero, pero que ante su inasistencia injustificada ahora deberá ser capturado.

Caso ‘Márquez’

El Consejo de Estado dejó ayer en firme la decisión de decretar la pérdida de investidura contra el jefe negociador de los diálogos de paz, ‘Iván Márquez’. El fallo entró a regir porque la defensa del excomandante de la guerrilla de las Farc no presentó el recurso de apelación contra la sentencia en los 10 días siguientes a su emisión. Adicionalmente, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la semana pasada 19 pruebas contra ‘Márquez’, de quien se desconoce su paradero desde el año pasado. Lo anterior, se dio por su incumplimiento a las dos citas de la JEP para rendir versión el 14 de marzo de 2019, y luego el 2 de mayo. Las pruebas ordenadas serán utilizadas para saber si el excabecilla ha retomado las armas, si sigue participando en programas de reintegración o si ha notificado de amenazas contra su vida o seguridad.

Presupuesto de la JEP

La JEP alertó esta semana de un posible recorte a sus recursos de funcionamiento en el presupuesto de 2020. La presidenta de la JEP, Patricia Linares, manifestó su preocupación por “el recorte al presupuesto de los tres componentes del Sistema (JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas - UBPD). La JEP recibió para funcionar este año $90.358 millones. Los recursos con los que operará en 2020 este y otros organismos deben ser definidos en el proyecto que presentará en julio próximo la administración de Iván Duque. La directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, afirmó que “el Gobierno nacional se reunirá con las entidades que conforman el sector Justicia Especial para la Paz con el fin de analizar las proyecciones de gasto de dicho sector y elaborar el proyecto de presupuesto para el año entrante”.

Apoyo de la Unión Europea

El compromiso del presidente Iván Duque con la implementación del acuerdo final, en particular con el impulso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el apoyo al proceso de reincorporación de los excombatientes, fue resaltado la semana pasada por el enviado especial de la Unión Europea (UE) para la paz en Colombia, Eamon Gilmore. “Quedamos muy tranquilos con el compromiso del presidente Duque y su Gobierno de implementar los acuerdos, y nosotros, también, le aseguramos a él y a su Gobierno que la Unión Europea continuará su apoyo en favor de su trabajo en ese sentido”, aseveró Gilmore tras reunirse con Duque y otros altos funcionarios del Ejecutivo.

Incremento de narcocultivos

Recientemente se conocieron dos informes sobre el narcotráfico en el país. El informe anual de la Unodc sobre las drogas, revelado hace tres semanas, indicó que la producción mundial de cocaína marcó un nuevo récord en 2017, superando por un 25% el anterior de 2016, gracias a una fuerte alza en Colombia, principal productor mundial. El organismo señaló que plantaciones en lugares remotos y nuevas bandas criminales empujaron la producción en el país, a pesar de los esfuerzos por alejar a las comunidades rurales del cultivo de coca luego del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Por su parte, la Oficina de Control de Drogas de EE.UU. señaló que los cultivos de coca, en 2018, experimentaron una disminución leve de 209,000 hectáreas registradas en 2017 a 208,000 hectáreas el año anterior.

Lunares en la implementación

Hace unos días el partido Farc responsabilizó al Gobierno de los homicidios contra líderes sociales y exguerrilleros. “Los asesinatos sistemáticos constituyen una violación del acuerdo final para terminación del conflicto y la construcción de una paz”, manifestó el partido por medio de un comunicado.

El alto consejero para la Estabilización y Normalización, Emilio Archila, señaló que “este Gobierno tiene prioridad en que el proceso de reincorporación sea exitoso, que permita que las personas que han dejado el camino de la violencia puedan entrar por la vía de la legalidad a una metodología de vida”, dijo el presidente tras anunciar las medidas de seguridad.

Las reformas a la JEP

A pesar del hundimiento de las objeciones a la ley estatutaria a la JEP, aún persisten voces que solicitan modificaciones de la jurisdicción. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, manifestó recientemente que “la intención nuestra no es acabar con la JEP. El Presidente ha sido respetuoso de la JEP y siempre ha dicho que si hay algo que mejorar sería en pro de la justicia y observando por la propia institucionalidad qué es lo que no está bien".

Pesimismo en el posconflicto

Una encuesta realizada hace unos días por Gallup mostró una visión negativa de los colombianos sobre los acuerdos de paz. El 67% de los encuestados manifestó que la implementación va por mal camino, el 68% consideró que las Farc no cumplirán lo pactado y el 57% que el Gobierno tampoco cumplirá. Adicionalmente, el 75% señaló que no se resolverá el problema del narcotráfico, el 65% que no se esclarecerá la verdad ni se reparará a las víctimas y el 60% que no se vivirá un clima de seguridad.

Asesinatos de excombatientes

Esta semana dos excombatientes en proceso de reincorporación de las Farc fueron asesinados en hechos registrados en zona rural de los municipios de El Tambo, en el departamento del Cauca, y Corinto, al norte de esta zona del país. Luis Enríquez, vocero de la Farc, pidió garantías para los excombatientes que le apuestan a la paz. Desde cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, han sido asesinados 133, señaló el partido recientemente. El Presidente Duque anunció recientemente 23 medidas para reforzar la seguridad. Entre ellas, se contempla intensificar el monitoreo, análisis y advertencia del riesgo de los excombatientes por parte de la Defensoría del Pueblo, reducción de tiempos de atención de solicitudes de protección y jornadas de autoprotección.