"No hay error judicial cuando se garantizan derechos fundamentales"

No se puede predicar error judicial cuando el juez garantiza los derechos fundamentales, explicó el exmagistrado Alberto Yepes a propósito de la publicación de su libro La responsabilidad del Estado colombiano por el error judicial de las Altas Cortes, del Grupo Editorial Ibáñez.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué se plantea en su libro ‘La responsabilidad del Estado colombiano por el error judicial de las Altas Cortes’?

ALBERTO YEPES: Que las altas cortes pueden incurrir en errores judiciales y que de ellos se puede derivar responsabilidad del Estado. Que no existe en Colombia nadie inmune al control judicial y por tanto a la responsabilidad por sus actuaciones.

ENS: ¿De qué errores judiciales podemos hablar?

AY: Se puede producir un error por incurrirse en una vía de hecho, por ejemplo. Cuando se produce una sentencia de tutela contra providencia judicial, es menester revisar si ese error puede generar responsabilidad del Estado.

ENS: ¿Pero también se cometen errores por vacíos jurídicos que muchas veces se derivan de leyes que quedan a medio hacer en el Congreso?

AY: No es el caso. El problema que usted plantea tiene que ver con la obligación que tiene el juez de garantizar derechos fundamentales o ponderarlos cuando el legislador no lo hace. Ese es su deber. Y de ello no se puede predicar error judicial.

ENS: La responsabilidad del Estado trae como consecuencia demandas…

AY: Las demandas prosperarán solo cuando la alta corte incurra en un error judicial o una vía de hecho flagrante, no cuando haya disparidad de criterios.

ENS: El Estado pierde dinero en demandas por los errores…

AY: Ya existen unas dos sentencias del Consejo de Estado aceptando la viabilidad de declarar la responsabilidad del Estado por error judicial de una sentencia de alta corte. El Estado debe responder económicamente por esos errores.

ENS: ¿Cómo surge su libro?

AY: Es el resultado de unas inquietudes surgidas durante mi Maestría en Responsabilidad Contractual y Extracontractual, Civil y del Estado cursado en el Externado y mi experiencia judicial en el Consejo de Estado.

ENS: ¿Cuál es la tesis que plantea en el libro?

AY: La tesis es que las altas cortes como cualquier otra institución del Estado pueda ser fuente de responsabilidad del Estado.

Si se refiere a cómo evitar las condenas, pues la solución es que no se incurra en dichas vías de hecho o errores que sean evidentes.

Reconozco que es una tesis bastante controvertible, pero de eso se trata: de generar controversia, de provocar debates académicos, de hacer del derecho una profesión dialéctica que responda a las nuevas visiones en contravía de postulados aparentemente inmodificables.

ENS: ¿Se podría plasmar la solución en una reforma a la justicia o la solución viene desde las altas cortes?

AY: En principio podría haber una regulación normativa consagrando expresamente la responsabilidad del Estado por error judicial de las altas cortes, pero igualmente esta puede tener origen en las sentencias que sobre el particular y a título de precedente expida la Sección Tercera del Consejo de Estado.

ENS: ¿Después de haber dejado la magistratura, se ve usted como Procurador, una vez ser termine el periodo del actual jefe del Ministerio Público?

AY: No, no lo sé. Cada día trae su afán. Voy a descansar y habrá otras publicaciones. Y por supuesto toda mi dedicación a estar con mi familia, mis hijos Alberto y María del Rosario, y mi señora Sonia.

ENS: De otro lado, usted habla de errores judiciales, pero no le parece una burla a la justicia lo qué pasó con Mockus, ¿que después de un fallo en su contra siga de senador?

AY: Sobre este particular no debo pronunciarme por haber sido ponente de la sentencia que anuló la elección de Mokus y cuyos efectos están suspendidos vía tutela.