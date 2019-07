A los colombianos les preocupa más la economía que la corrupción

La economía es el principal problema de los colombianos, como lo refleja la encuesta “Barómetro de las Américas 2018” del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. El 24,2% de la población piensa que la situación de pobreza y desempleo se debe resolver antes que la corrupción y el conflicto que vive el país.

De 1.663 personas entrevistadas, un 19% aseguró que la mayor problemática es la corrupción, mientras que un 16,2%, el conflicto.

Este aumento en la preocupación por la corrupción fue uno de los pronósticos que se hicieron tras la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.

Según voceros del Observatorio, al silenciarse las armas y los combates, el país empezaría a concentrarse en otros problemas que se viven, entre esos la corrupción.

Cobertura

¿Por qué este tema? Porque en los últimos cinco años se han destapado escándalos, uno tras otro, especialmente en el sistema político, que han tenido una gran cobertura en redes sociales y medios de comunicación, explicó Juan Carlos Rodríguez Raga, profesor de Ciencia Política y codirector del Observatorio de la Democracia, de la Universidad de los Andes.

Una preocupación que además se vio reflejada en la consulta anticorrupción que llevó a casi 12 millones de colombianos a votar, sumando más votantes que los que eligieron al actual presidente Iván Duque.

Además, casos como el de Odebrecht estarían demostrando que la corrupción preocupa incluso en todo el continente y no se trata solo de un fenómeno en Colombia.

La encuesta del Barómetro de las Américas 2018 es un estudio a nivel nacional que se viene haciendo desde 2004 y que en esta oportunidad entrevistó cara a cara a más de 1.600 personas en seis regiones del país: Caribe, Central Oriental, Pacífica, Amazonía-Orinoquía y Bogotá.

De acuerdo con la encuesta, Bogotá es la ciudad donde más se percibe a la corrupción como el gran problema y que se podría atribuir al resultado de escándalos relacionados con la Alcaldía de Samuel Moreno. “En la capital hay una mayor sensibilidad por este tema, mientras que en otras regiones no se ve tanto y claramente se ve más en zonas urbanas donde hay mayor cercanía con los lugares de decisión y de grandes contratos”, agregó Rodríguez Raga.

Sobornos

Al preguntar si, teniendo en cuenta la realidad del país, ¿se justifica pagar un soborno? El porcentaje de personas que dijo que sí bajó comparado a dos años atrás: pasó de un 18%, a un 10%. Un resultado que podría interpretarse como una mayor conciencia sobre cómo se puede aportar para mitigar el problema.

La otra cara de estos resultados es la percepción de que todo sistema político es corrupto y que hay que acabarlo. El Co-director del Observatorio de la Democracia advirtió que este tipo de ideas son un incentivo para que ciertas personas tengan una retórica antipolítica muy peligrosa. “Habría que hacer, entonces un llamado a las élites políticas a que tengan mucho cuidado con aprovechar esa preocupación para desinstitucionalizar aún más el país”, puntualizó Rodríguez Raga.

Sin embargo, la corrupción no es la única razón que lleva a los colombianos a elegir o no a un candidato, pues la intención de voto es un fenómeno mucho más complejo y que además está relacionado con que no se puede elegir al candidato que se cree que es el ideal, sino que depende de la oferta de los que están.