“Hemos sembrado alrededor de 350.000 árboles”: IDRD

En los últimos cuatro años, la Alcaldía de Bogotá ha intervenido más de 1.200 parques, de 5.029 que tiene la capital del país. Aclarando que este es un número sin precedentes en la historia de la ciudad, el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, Orlando Molano, le explicó a EL NUEVO SIGLO la apuesta por las canchas sintéticas y negó que se estén haciendo talas indiscriminadas y señaló que el Humedal Juan Amarillo no se verá afectado por la construcción del Parque Colsubsidio.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo comenzó la construcción de las canchas sintéticas en la ciudad?

ORLANDO MOLANO: Durante la primera administración de Enrique Peñalosa se compraron varios de los lotes que construimos e intervenimos (en ocasiones ello implica reconstruirlo todo de nuevo) en este segundo cuatrienio. Es importante aclarar que de esos 5.000, alrededor de 2.000 eran lotes que figuraban como parques pero que no lo eran porque no tenían absolutamente nada. Trajimos a la Fundación Bloomberg, con quien tenemos un convenio, y ellos nos asesoraron en todo: en urbanismo, en calles, en juegos infantiles, en pistas, en canchas...

ENS: ¿Qué porcentaje cree que se cumplió de las metas que se trazaron al comenzar el cuatrienio?

OM: Cuando nosotros llegamos la inversión para recreación y deporte era de $254.000 millones y solo este año hemos invertido casi $1 billón en este rubro. El Alcalde triplicó el presupuesto y esa fue una decisión suya. Creo que triplicamos las metas. Nuestra meta en canchas era de construir 75 y vamos por 150. La duplicamos. Teníamos la intención de hacer e intervenir 64 parques y ya llevamos más de 1.200. Cumplimos.

Conservando lo que hay

ENS: Hablemos de la tala de árboles, ¿cuál es la explicación del IDRD?

OM: Si ustedes miran la foto del antes y el después del Parque Metropolitano, van a ver el nuevo parque con los mismos árboles que siempre ha habido. Son los mismos porque nosotros buscamos construir conservando lo que hay. Obviamente hemos tumbado como 27.000, pero siempre trabajamos en áreas en donde podemos mantenerlos y seguimos sembrando. Hemos sembrado durante toda la alcaldía alrededor de 350.000 árboles y siempre hemos dicho que los árboles tienen que estar bien sembrados.

ENS: ¿Y cómo está relacionada la tala de árboles con las canchas sintéticas?

OM: Cuando la gente dice: están tumbando árboles para hacer canchas, yo te digo que la mayoría de las canchas las hemos hecho en donde ya había canchas. Y no son de grama natural, que necesitan 90 metros cúbicos de agua. En Bogotá hay una veintena de estas canchas que si las usas 45 días la tienes que dejar descansar otros 15. Pierdes cuatro meses al año, ya sea por mantenimiento o por clima.

Las canchas de grama sintética no requieren de agua y su mantenimiento es más barato. Son amigables con el medio ambiente porque no requieren de tanta agua, y no son placas de concreto. Son aprobadas por la FIFA y cuestan entre $600 y $1.500 millones. Hemos construido 150, hagan ustedes la cuenta aproximada.

ENS: ¿Qué es lo que está pasando con el humedal Juan Amarillo?

OM: La gente dice que estamos acabando con el humedal, pero lo que la gente no entiende, es que este humedal está cercado por una ronda y una franja natural que nosotros no vamos a tocar. El parque va a construirse desde la ciclo vía hacia dentro; hacia fuera no se va a tocar absolutamente nada. Brigite Baptiste es una persona que sabe y que tiene autoridad. Vio el parque y dijo que estaba bien. Es un tema de oposición en año electoral.

ENS: ¿Y con el Parque Japón?

OM: En este parque va a haber una cancha sintética, una zona de niños, gimnasios y senderos. ¿Por qué crees que se oponen? Por la cancha. El comentario de Nohra Puyana de Pastrana es claro: hay personas que no quieren ver gente de otros barrios jugando allí. Lo dijo, lo tenemos en video. En esta Administración, solo para construir canchas, únicamente hemos tumbado 11 árboles y hemos sembrado tres veces eso. Es que no lo quieren.

ENS: Pero ese tema llegó a la Procuraduría…

OM: Sí y les hemos respondido absolutamente todo. La juez no paró la obra; con ella hemos tenido todas las reuniones del caso y hemos entregado toda la información que nos han solicitado.

ENS: El Alcalde ha defendido la construcción de parques y de canchas con el argumento de la inclusión, ¿s qué se refiere con eso?

OM: El parque que construimos en Suba es el mejor ejemplo de esta política. El barrio al lado izquierdo es estrato 59, parece Grecia, y al lado derecho está un barrio muy pobre de Suba. Ese parque es el mejor símbolo de igualdad que tenemos porque está en toda la mitad de ambos barrios. Ese parque público lo usan niños de ambos extremos; niños que están separados por una loma.

Cuando el Alcalde habla de la igualdad, no se está refiriendo a que todas las personas se ganen el mismo sueldo, no. Se refiere a que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos, ricos y pobres. Hoy este no es el parque que los separa como cuando era un lote: es el parque que los une.

ENS: Esta Administración también se ha referido a los parques como reconstructores de tejido social, ¿a qué se refieren con eso?

OM: En los lotes vacíos pasaba de todo: violaciones, consumo de droga, degradación. Cuando un parque está abierto hasta las 10 y ya está consolida con su electrificación, atrayendo a las familias completas, los vendedores y consumidores de droga se comienzan a alejar. Nos falta mucho y ahora con lo de la Corte más grave, pero los parques han funcionado mejor que incluso la Policía. Si tú tienes un parque simplemente contemplativo, se lo van a tomar los consumidores de droga. La actividad es lo que genera la seguridad y de eso nos dimos cuenta con las canchas.