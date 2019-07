"Grupos criminales callan voces de líderes sociales"

El Presidente de la República acompañó la marcha desde Cartagena, donde rechazó “todas las expresiones violentas que han tenido como combustible el narcotráfico, el microtráfico, el crimen organizado, la extracción ilegal de minerales y el contrabando”

Personas pertenecientes a todo tipo de corrientes políticas salieron ayer a manifestarse a lo largo y ancho de la geografía nacional, y en varias capitales del mundo, en contra de los asesinatos de líderes sociales.

La manifestación fue acompañada por el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y congresistas de varias bancadas, entre otras personalidades.

Llamó la atención que Duque acompañó la marcha desde Cartagena, donde señaló que “rechazamos, profundamente, todas las expresiones violentas que han tenido como combustible el narcotráfico, el microtráfico, el crimen organizado, la extracción ilegal de minerales, el contrabando, prácticas de las cuales se valen muchos de los que han acallado las voces de los líderes sociales en nuestro país”.

Así mismo, señaló como “los principales verdugos de los líderes sociales” al Eln, los grupos armados residuales o disidencias, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Caparros’, ‘Los Pelusos’, ‘Los Puntilleros’ y ‘Los Pachenca’, entre otros, que hacen parte “de esas cadenas del delito”.

El senador Álvaro Uribe pidió desde su cuenta de Twitter “que no asesinen a un líder social; que no asesinen a un policía, ni a un soldado; que no asesinen a un colombiano” y agregó que durante su gobierno hubo “una reducción de 28.000 a 15.000 homicidios por año. Necesitamos cero homicidios. Acompañamos al presidente Duque en ese propósito.

Otros líderes políticos que pertenecen al movimiento Defendamos la Paz, en el que están los congresistas Antonio Sanguino, Roy Barreras e Iván Cepeda, así como los exministros Juan Fernando Cristo y Antonio Navarro, también se hicieron escuchar en la manifestación.

“Millones de colombianos salieron a marchar con un solo grito: ni un líder asesinado más, la vida es sagrada y es responsabilidad del Estado proteger la vida de líderes y lideresas y los reincorporados que dejaron las armas por medio del acuerdo de paz”, dijo Barreras, de La U.

El también senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, expresó que “marchamos en la gran movilización en repudio a los asesinatos en Colombia. Queremos que el país progrese es necesario el desarme de los espíritus. ¡No más asesinatos!”.