Funcionarios del Inpec desconocen la entidad: Motta Vargas

Entrevista| Exdirector del organismo habló de lo que ocurre actualmente en esa institución

____________________________

Los mismos directivos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desconocen la naturaleza de la entidad y ahí radican muchos de los problemas que se registran, consideró Augusto Motta Vargas, exdirector de ese organismo.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo fue su experiencia como director del Inpec?

AUGUSTO MOTTA: Creo que en primer lugar pocas personas han recibido la formación y capacitación para el manejo del Inpec, y yo tuve la oportunidad de ser favorecido por formación sobre el tema en el exterior, cursos de planeación de Sistemas Penitenciarios Latinoamericanos, en el instituto de las Naciones Unidas para el tratamiento del delincuente, y ser enviado a España a hacer unos estudios de Derecho Penitenciario Comparado.

Y mi experiencia fue enriquecedora, porque tuve la oportunidad de ser el autor y gestor de muchas de las instituciones que hoy están vigentes y que están encaminadas a la humanización del sistema penitenciario.

Una de ellas es el permiso de las 72 horas. Fue mi tesis de grado en el curso de Sistemas Penitenciarios Latinoamericanos.

Me tocó esa época en la que los internos manejaban las cárceles. En mi calidad de director general del Inpec formé el grupo GRI, Grupo de Reacción Inmediata, que recuperó el poder y la autoridad en los establecimientos carcelarios.

ENS: ¿Esa experiencia qué le permite decir con respecto a lo que ocurre hoy?

AM: Me permite decir que en el país hay un desconocimiento absoluto de lo que es la naturaleza del sistema penitenciario y carcelario, a tal punto que he hablado con directores generales y personal directivo del Inpec, que ni siquiera saben por qué el Inpec tiene ese nombre, ni mucho menos la naturaleza.

La institución nace como una cooperación de la Rama Ejecutiva a la Rama Judicial. Es un establecimiento público y la naturaleza es más de tipo Ejecutivo que de tipo Judicial, y eso ha permitido que haya al interior de los establecimientos una especie de poder dominante por parte de las diferentes administraciones.

ENS: ¿En aquella época había hacinamiento como en la actualidad?

AM: Lo había pero teníamos unas estrategias muy claras para el manejo del hacinamiento, hasta tal punto que en el año 2002 ganamos el premio de gerencia pública que se lo gana solo una entidad y es otorgado por la Función Pública y la Presidencia de la República, por el manejo que le dimos.

En el año 2009 al 2012 entregamos el Inpec con una hacinamiento del 12%, por el manejo que dimos, más por una visión de tipo empresarial, que por una visión de aglutinamiento de seres humanos.

ENS: ¿El hacinamiento ha crecido por la cantidad de delitos con cárcel?

AM: Yo lo miró desde dos perspectivas.

Una, el hacinamiento de aproximadamente 150.000 internos intramurales, sin contar los 40.000 o 50.000 que están en detención domiciliaria. La primera de ellas la miro como un incremento prácticamente insostenible por la criminalidad en el país. Ese es el reflejo de la criminalidad que se puede judicializar.

Y en segundo, lo miro como algo que contraría la impunidad que tanto pregonan.

Se puede mirar como un incremento inusitado en la criminalidad, y también como la efectividad de los órganos policiales y judiciales de luchar contra la criminalidad.

ENS: ¿Qué piensa del hundimiento del proyecto que eliminaba la casa por cárcel para los corruptos?

AM: La cárcel no es solución a nada. Pienso que el concepto de resocialización no es más que un concepto formal. Esto es solamente residuos de las escuela positiva del derecho penal que tuvo vigencia hasta los años 30. Hablar de resocialización hoy en día es como si estuviéramos hablando en los años 30, de tal forma que corrupción que tenga que ser intramural no va a atacar la verdadera falla de la corrupción en Colombia.

La corrupción se debe buscar en otros orígenes y en otras causas que tienen que ver más con la gestión de la administración pública.

ENS: ¿Actualmente a qué se dedica usted?

AM: Actualmente por bondad del Procurador y del Viceprocurador, estoy laborando en la Delegada ante la JEP, donde felizmente me encuentro vinculado a un tema tan bello y tan hermoso como es el proceso de pacificación del país y en todos los procesos que se adelanta en la Delegada en mi calidad de asesor.