Firman decreto de calidad en educación superior

“Como hoy es un día para celebrar, yo cierro poniendo mi firma como Presidente de la República en este importante decreto, que vamos a salir todos a promover, a defender y a motivar a la sociedad, porque cuando apostamos por la calidad de la educación superior estamos apostándole al mejor futuro de nuestros jóvenes”.

Estas fueron las palabras que pronunció el Presidente Iván Duque al firmar el Decreto de Registro Calificado sobre la calidad para las Instituciones de Educación Superior, durante un acto realizado este jueves en la Casa de Nariño, con participación de la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, rectores de distintas universidades y representantes del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces).

El Decreto de Registro Calificado recoge los aportes hechos por más de 600 participantes de 247 Instituciones de Educación Superior, recopilados en los 29 Talleres ‘Calidad ES de Todos’, realizados entre octubre de 2018 y junio de 2019.

En este Decreto, el Ministerio de Educación Nacional presenta al país una normatividad producto del trabajo en equipo que pone en el centro el aprendizaje de los estudiantes y el aporte a los desafíos territoriales y nacionales.

Un paso adelante para la calidad

En la presentación de la normatividad, la titular de la cartera resaltó que “este Decreto lo que representa es un paso hacia adelante del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Colombia, para poner el centro en el aprendizaje de los estudiantes, para hablar de modernización, de tecnología, no solamente de programas presenciales sino virtuales, duales, presenciales, con mezcla de tecnología.

Así mismo, destacó aspectos del Decreto como la confianza que da al sistema de acreditación, la flexibilidad para llevar y crear nueva oferta, el impulso a una escuela de pares fuerte y los alcances en materia de investigación.

“Hace énfasis también en lo que es una maestría profesionalizante y una maestría de investigación, en reducir los tiempos, responderles a los rectores con un sistema mucho más ágil y una modernización de parte del Ministerio, y hace del proceso de Registro Calificado un proceso centrado en los aprendizajes”, precisó.

La calidad enfocada en el aprendizaje

Por su parte, el Presidente Duque recalcó el trabajo en equipo que se ha hecho para la construcción colectiva del Decreto.

“Yo creo que lo que estamos haciendo hoy acá es realmente histórico e importante y trascendental para el país”, dijo el Mandatario y agregó que “es un proceso que arranca de abajo hacia arriba, donde todos nos escuchamos, todos nos preguntamos, hablamos con los padres, hablamos con los rectores, nos exigimos”.

Así mismo, destacó que en el Decreto se concibe la calidad enfocada hacia el aprendizaje, es decir, “no solamente qué estoy aprendiendo sino qué soy capaz de hacer con lo que aprendí”.

Igualmente, hizo referencia a las modalidades educativas que se toman en cuenta en la normatividad, desde la presencial hasta la digital, armonizando la capacidad de llegarles a los estudiantes.

Puso de presente, además, que en el mundo de hoy la digitalización de la educación permite que haya personas que adecúen sus horarios laborales, sus horarios de vida, a la forma en la que acceden al conocimiento.

“Esa es una presión grandísima sobre el sistema educativo, que también nos obliga a mirar la calidad a partir de sus instrumentos. Entonces yo celebro también que, en esa modalidad digital, nosotros estemos dando ese paso tan importante”, dijo.

Empleabilidad, investigación y acreditación

La empleabilidad de los estudiantes y el énfasis en la investigación fueron otros aspectos del Decreto destacados por el Presidente Duque.

“Algo que a mí me motiva mucho del decreto: el énfasis en la investigación. Porque la investigación también es una forma donde nos estamos preguntando todos los días si estamos alineados o no. Creo que ahí Colciencias viene haciendo un trabajo también maravilloso, que a mí me llena de confianza”, explicó.

Por último, el Presidente consideró que “este paso nos va a generar cada vez más confianza en la acreditación, porque este paso hacia el aseguramiento de la calidad, con estas variables, tiene que generar más confianza en todo el sistema social, en quienes son los clientes naturales del servicio educativo y, por supuesto, en quienes van a ser los evaluadores pares de todo este proceso”.

Aportes más relevantes

El Decreto de Registro Calificado establece las bases del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en las Instituciones de Educación Superior, gracias a la participación de rectores, vicerrectores, profesores y directivos. Estos son algunos de los cambios introducidos al Sistema.

1. Consolidación de una visión compartida de calidad, entendida como el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos con la comunidad académica como referentes, y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales. Este concepto reconoce la diversidad de las Instituciones de Educación Superior, su naturaleza y objetivos institucionales de forma diferenciada.

2. Respuesta a las nuevas tendencias educativas. El Decreto promueve la oferta de programas en las diferentes modalidades: presencial, a distancia, virtual, dual y otras que combinen e integren las anteriores modalidades y metodologías adecuadas con las necesidades poblacionales y territoriales.

3. Articulación entre actores que determinan la calidad en materia de educación superior (CNA, CESU, Conaces, el Ministerio y otras entidades). Al mismo tiempo, se parte de la importancia de reconocer la diversidad de Instituciones que componen el Sistema de Educación Superior para garantizar la equidad.

4. Incorporación de las condiciones de evaluación de instituciones y programas de manera independiente en el proceso de Registro Calificado, donde no solo se evalúan las capacidades y procesos, sino también los resultados académicos que vinculan el aprendizaje de los estudiantes.

5. Posibilidad de ofrecer bajo el Registro Calificado único un programa académico con el mismo contenido curricular en diversas modalidades y/o en diferentes municipios. Esto les permitirá a las instituciones mayor agilidad en la oferta de programas, para responder a las exigencias de calidad de la educación superior en un contexto local, regional y global.

6. Formación en investigación que permita que los programas incorporen a los estudiantes en estas prácticas, en concordancia con el nivel educativo en el que desarrollen sus estudios (ya sea universitario, técnico profesional o tecnológico). Esta formación tendrá en cuenta la naturaleza de la institución y el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones (TIC) para el logro de los aprendizajes.

7. Confianza en el reconocimiento en alta calidad de las instituciones y los programas por parte del Consejo Nacional de Acreditación. El registro calificado de estos programas, su renovación o modificación será otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del proceso adelantado previamente para la acreditación.

8. Modernización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y fomento a la corresponsabilidad de todos los actores del Sistema, a través del desarrollo de una cultura de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo.

9. El Decreto establece un periodo de implementación en la aplicación de la normatividad, que permite a los diferentes actores del Sistema adecuar sus estrategias y procedimientos para la aplicación efectiva de la norma.



Esta labor de fortalecimiento del marco normativo sobre calidad fue adelantada por el Ministerio de Educación en colaboración con la Comisión Permanente de Calidad, organismo compuesto por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU; el Consejo Nacional de Acreditación, CNA y la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad, Conaces.

Acorde con los objetivos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, del Gobierno del Presidente Iván Duque, el Ministerio de Educación Nacional continúa promoviendo el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para fomentar el mejoramiento de la oferta académica, el bienestar, el desarrollo de la investigación, la innovación, la creación artística y cultural en contextos locales, regionales y globales que impacten la vida de los jóvenes y el desarrollo de las regiones.