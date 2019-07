Fenómeno delincuencial en Bello no sería ajeno a otras regiones

EL NUEVO SIGLO: ¿La escalada de crímenes y violencia este año en Bello es un fenómeno local o afecta más municipios de Antioquia?

JORGE ALBERTO GÓMEZ GALLEGO: Eso corresponde a un fenómeno que tiene que ver en general con todo el departamento, incluso con otros departamentos. Después de los acuerdos de paz con las Farc hay una especie de reacomodo de otras estructuras criminales en el negocio de la coca y en el negocio de la extorsión y en el negocio del microtráfico. Incluso se extorsiona la pequeña minería que llaman ilegal, pero que realmente es minería extorsionada.

Y se ha desplazado muy a la zona del sur de Bolívar, Bajo Cauca y el Nudo de Paramillo. Y esa movida ha hecho, por ejemplo, que el Clan del Golfo se mueva desde Urabá hacia esa zona y que bandas como la de Pachelly y esas bandas tradicionales de Bello también se muevan a esa zona a incursionar en ese tipo de actividades ilícitas.

Eso es lo que dicen los expertos, pues no soy experto en el tema de seguridad pero he estado atento a las explicaciones que dan los expertos en ese tema, y dicen que los ajustes de cuentas y esas peleas de bandas en Bello tienen mucho que ver, no solo con la captura de rentas locales sino con la captura de rentas en otras zonas en donde esas bandas se han ido desplazando.

Y eso sumado a que las autoridades han sido muy complacientes con esas bandas y que es una zona de alta descomposición social porque hay un alto desempleo y muy bajas oportunidades para los jóvenes. Desde luego es un caldo de cultivo muy efectivo para todo este tipo de actividades delincuenciales.

ENS: ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno central así como de la Policía a este fenómeno delincuencial en Antioquia?

JAGG: Absolutamente ineficiente, o sea las autoridades nuestras son de una ineficiencia, las autoridades policiales, parece que la inteligencia que tienen les alcanza parar hacer falsos positivos, realmente la inteligencia técnica, la inteligencia electrónica parece que no existiera, y no encuentra uno acciones efectivas de las autoridades en ese campo, y casi que en las narices de las autoridades y con complicidad a veces de unidades de la policía suceden los hechos que lamentamos todos.

ENS: En Medellín se ha visto que el alcalde Federico Gutiérrez se ha enfrentado con los combos y otras estructuras delincuenciales…

JAGG: Sin embargo, en Medellín se vive la misma situación, no tan grave como en Bello pero es algo parecido realmente en Medellín. Si se ve la curva hay un incremento de los homicidios nuevamente en Medellín y hay un accionar muy evidente de las bandas delincuenciales. O sea lo de la Alcaldía de Medellín es una cosa muy mediática, pero realmente no hay una cosa eficaz en el combate a estas bandas.

Todos los días dicen que capturan un capo y al otro día resulta otro. Realmente uno no ve que los hechos correspondan con los dichos de la Alcaldía.

ENS: ¿Qué ha pasado con las zonas que dejaron en Antioquia las Farc tras su desmovilización?

JAGG: Pues en algunas hay mucha tranquilidad, en donde las Farc tenían una presencia muy fuerte realmente se ha reducido el accionar de grupos ilegales. En el Magdalena Medio es evidente la caída de criminalidad y de las acciones de las Farc en la zona del oriente, tirando hacia el Magdalena Medio también; en el oriente antioqueño en algunas zonas donde tenían influencia hay una reducción.

Donde no ha habido esa reducción es en la zona del Nudo de Paramillo donde ellos tenían un accionar muy fuerte, ellos se desmovilizaron pero disidencias y otras bandas llegaron a copar esos espacios en donde hay mucho cultivo ilícito y tráfico intenso de armas y de estupefacientes.

ENS: ¿Qué tiene preparado para la próxima legislatura?

JAGG: Vamos a hacer énfasis en tres proyectos: uno de acto legislativo que permite el aumento del Sistema General de Participaciones para que los entes territoriales atiendan salud, educación y saneamiento básico. Que se calcule sobre el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, que garantice además que sea creciente y que atienda el valor de la canasta educativa y la canasta de salud.

Y en segundo lugar una reforma al Código de Minas que abra la puerta para la verdadera formalización de la pequeña y mediana minería, y que evite que todo el territorio sea entregado a un puñado de multinacionales. Y en tercer lugar un proyecto de ley que estamos acabando de elaborar que tiene que ver con protección a moradores frente a los grandes proyectos de infraestructura.