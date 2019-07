"Falta voluntad política para ir hacia un mundo sostenible ”

Así lo manifestó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a propósito de su oposición al fraking

“Muchas veces lo único que falta para avanzar hacia un mundo sostenible es la voluntad política”, manifestó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a propósito de su oposición al fraking.

“En Boyacá no nos falta el coraje ni la voluntad para tomar las decisiones necesarias para la preservación de la vida”, agregó.

La preocupación sobre la exploración de yacimientos no convencionales de petrolero sigue latente en muchas zonas del país. La discusión está enmarcada en la decisión del Consejo de Estado de suspender los actos administrativos del Gobierno por medio de los cuales se fijaron “los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, a través del llamado fracking o estimulación hidráulica”.

Amaya se ha referido en distintas oportunidades al tema, asegurando que su departamento tiene, principalmente, una vocación agrícola, y que quitarle el agua implica acabar con su principal fuente de ingreso y el sustento de sus habitantes.

El Mandatario seccional impulsó una acción popular sustentada en el rechazo de habitantes de los municipios de Cucaita, Sutamarchán, Simijaca, Santa Sofía, Caldas, San Miguel de Sema, Villa de Leyva, Chiquinquirá, Buenavista, Tinjacá, Ráquira, Sáchica, Copér y Pauna a cualquier tipo de exploración sísmica.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué ha pasado con el fracking en Boyacá?

CARLOS AMAYA: Se abrió una posibilidad con un contrato que se hizo para exploración de yacimientos no convencionales. Nosotros presentamos la molestia. En el departamento dijimos que no era posible que en Alto Ricaurte, cerca de Villa de Leyva, donde tenemos problemas tan serios de agua, se estén buscando esos yacimientos.

Creemos que lo primero es el agua y esa voz fue escuchada y está haciendo eco en todo el país.

Esa determinación que se generó desde Boyacá es muy importante. Nosotros seguimos diciendo no al fracking, porque somos uno de los departamentos con mayor riqueza en el país. Además por prevención, criterio y principio no es posible que se desarrolle esa tecnología en el departamento.

ENS: ¿Por qué esa oposición al fracking?

CA: Boyacá es un departamento campesino y un departamento verde, comprometido con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Hemos denunciado el fracking. Hemos defendido nuestra agua y nuestros tesoros naturales. Y hemos protegido y promovido los saberes y la identidad campesina de la que tanto tenemos que aprender.

ENS: ¿Luego de que usted se vaya de la Gobernación qué espera con respecto a esa exploración?

CA: Hemos manifestado nuestra voz. Tampoco tenemos la autonomía para dar las licencias y en ese sentido se debe respetar la facultad que tiene el Gobierno nacional.

Nuestro mandato no se opone a cualquier tipo de minería, porque hay provincias que tienen esa actividad y deben seguirla desarrollando. En nuestro departamento también hay lugares en donde se hace explotación de hidrocarburos, en yacimientos convencionales que creemos que se hace de manera responsable. Hay que revisar el tema en esos lugares, pero lo que no aceptamos, de ninguna manera, es que esta tecnología de yacimientos no convencionales se implemente.

ENS: ¿Cree que con su sucesor el Gobierno departamental seguirá respetando esa voluntad?

CA: Habrá que esperar la posición asuma quien resulte electo, pero esperamos que así sea.

ENS: ¿Esa política verde tiene que ver con la prohibición de plásticos de un solo uso?

CA: Sí. Tomamos esa decisión en todos los procesos de contratación de la Gobernación, porque el plástico ha desarrollado una verdadera crisis ambiental, de salud y ética sin precedentes, que nos obliga a actuar ya.

En el departamento de Boyacá, a partir del pasado 2 de julio, todas las botellas, cubiertos, vasos, platos y envases de un solo uso serán remplazados por materiales biodegradables o envases que permitan ser reutilizados, y no volveremos a usar plástico en ningún evento.