Exportadores aplauden el acuerdo UE-Mercosur

En diálogo con EL NUEVO SIGLO el presidente de Analdex, Javier Díaz, destacó el tratado comercial. El dirigente gremial señaló que puede ser importante para los países de la región

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo observa el acuerdo comercial al que llegaron recientemente la Unión Europea y Mercosur?

JAVIER DÍAZ: Me parece que es bien importante porque muestra una actitud diferente a la que estamos viendo en los últimos meses de algunos países que en vez de buscar abrir sus economías pretenden cerrarlas. La Unión Europea es muy importante, Mercosur igualmente lo es, entonces lo que uno espera es que el acuerdo sea no solo para los países de Mercosur sino, incluso para los otros países de América Latina. Que la Unión Europea esté mirando hacia América Latina y no solamente hacia los países de África y de Asia es clave para la región. Nosotros saludamos que finalmente se haya llegado a ese acuerdo.

ENS: El fin de semana se desarrolló una nueva cumbre de la Alianza del Pacífico, ¿cómo ve la participación de México en la alianza con el presidente Andrés Manuel López Obrador que no parece tan afecto al libre comercio?

JD: Yo creo que México, a pesar del cambio de gobierno, entiende que ellos necesitan de los mercados internacionales e incluso necesitan bajar la dependencia que tienen del mercado norteamericano. Creo que la Alianza del Pacífico es una alternativa que contribuye precisamente a lograr ese propósito de diversificar sus mercados de exportación para no depender excesivamente del mercado de Estados Unidos.

ENS: Durante el año las exportaciones del país han caído, ¿a qué se debe este fenómeno?

JD: Esta no es una situación exclusiva de Colombia sino de la región. Toda la región ha tenido la misma tendencia, yo creo que esto es fruto en buena parte a la guerra comercial entre Estados Unidos y China que ha llevado a que el comercio disminuya, a que no crezca en las proporciones que se había previsto y esto está impactando a Colombia. Para una economía pequeña como la nuestra la dinámica del comercio internacional es importante. Cuando la demanda internacional crece nosotros vendemos más, cuando la demanda internacional disminuye nosotros vendemos menos. Eso es un poco lo que está sucediendo en este momento.

Exportar más

ENS: ¿Qué hacer para que aumenten las exportaciones?

JD: Creo que hay que trabajar en diferentes frentes. Nosotros hemos señalado la necesidad de disminuir el costo país. Exportar, hacer comercio en Colombia, no es fácil y es costoso. Hay que lograr que sea más barato y mucho más fácil. Tenemos que disminuir los costos de transporte, nuestro aparato productivo está en el centro del país y llegar a los puertos es costoso. Es necesario trabajar en el tema del transporte multimodal, no solamente desarrollar las dobles calzadas, los viaductos, los túneles, sino también reactivar el ferrocarril y la navegación fluvial para llevar cargas de gran peso y volumen por estos medios de transporte alternativos. El tema logístico, la logística equivale casi al 13,5% del valor final del producto. Entonces, disminuir esos costos resulta fundamental. Hay que también eliminar trámites, hacer mucho más sencillos estos temas aduaneros, de trazabilidad de las mercancías. Trabajar además en el tema de cultura exportadora, que los empresarios no solo vean al mercado doméstico sino que vean el mercado internacional como una alternativa.

ENS: ¿Qué implica que estén creciendo las importaciones?

JD: Cuando uno mira lo que estamos importando son básicamente bienes de capital, materias primas, bienes intermedios. Solo un 20% son bienes de consumo. Pensar que disminuyan las importaciones no lo veo posible en el corto tiempo porque esto está mostrando que el aparato productivo está trayendo lo que quiere, lo que no se produce en el país o se produce de manera insuficiente. Entonces para cerrar el déficit de la balanza comercial hay que pensar en ver cómo crecemos las exportaciones antes que ver cómo disminuimos las importaciones.

ENS: ¿Cómo ve la expedición del decreto del Estatuto Aduanero?

JD: Nosotros hemos saludado su expedición. Lo que hace este decreto es compilar lo que está vigente, dar claridad y seguridad jurídica a las operaciones.

Puertos sin carga

ENS: ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de construir un puerto en Tribugá?

JD: Nosotros hemos señalado que no vemos la necesidad de desarrollar ese puerto en estos momentos. Creemos que con los tres puertos que tenemos en Buenaventura deberíamos centrarnos en cómo terminamos esa carretera, cómo conectamos eficientemente esos puertos. Uno de esos puertos está con la capacidad utilizada de solo el 25%, es decir que queda un 75% por desarrollar, por ocupar.

Deberíamos pensar primero en cómo aprovechamos la infraestructura que hay antes de construir nuevos puertos. Adicionalmente, con los cambios que están ocurriendo en la industria naviera creo que hay que repensar la construcción de nuevos puertos. Hay un estudio de la Cepal que vale la pena repasar, que señala que muchos de los puertos latinoamericanos van a quedar sin carga debido a lo que está ocurriendo en la industria en términos de fusiones, de adquisiciones, de concentración en menos navieras.

ENS: Ustedes hace unas semanas demandaron los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que contemplan el aumento de los aranceles a los textiles, ¿cómo va ese proceso?

JD: Estamos esperando las decisiones de la Corte Constitucional. Nosotros presentamos nuestros alegatos, pero no ha habido hasta ahora un pronunciamiento de la Corte. Como se señaló en su debida oportunidad, nosotros creemos que el Congreso asumió una facultad que le corresponde al Ejecutivo, que es la de establecer los aranceles. Si se quiere proteger un sector hay otros mecanismos para hacerlo. La política arancelaria y comercial está en manos del Ejecutivo, esta requiere agilidad, rapidez para responder a las coyunturas de la economía internacional. Fijar aranceles por ley no es lo adecuado, creo que distorsiona toda la estructura arancelaria. Uno teme que cualquier sector que sienta la necesidad de protegerse busque a unos congresistas para que suban los aranceles, eso no es conveniente.

ENS: ¿Cómo impactarían estos aranceles al consumidor?

JD: Lo que hemos dicho es que estos aranceles, de ponerse en vigencia, impactarán el costo de las prendas de vestir. Estas pueden subir hasta un 25%.