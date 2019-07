Estos son los cabecillas fugados del proceso de paz

Este fin de semana el desmovilizado ‘Jesús Santrich’ se sumó a la lista de exguerrilleros que han incumplido con las obligaciones del acuerdo

_____________

A la cifra de 724 excombatientes de las Farc que fueron expulsados del proceso por no presentarse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se podría sumar uno más: el exnegociador ‘Jesús Santrich’.

Aún no se sabe si asistirá a las citas que tienen con la justicia, pero si como se presume no lo hace, este es un duro golpe al proceso de paz, ya que ‘Santrich’ no es el único que le ha incumplido a la justicia transicional.

‘Jesús Santrich’

El nombre de Seuxis Pausias Hernández parece sumarse a los demás miembros de la extinta guerrilla de las Farc que no quieren hacer parte del proceso.

Mientras el ex vicepresidente Humberto de La Calle le pidió a la justicia actuar contra ‘Santrich’ “sin contemplaciones”, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, consideró que “esto es una bofetada a quienes han creído y defendido la paz en este país y a la justicia que le ha dado todas las garantías. El sistema más garantista no ha podido ser, le ha dado todos los beneficios y peor aún para las víctimas que todavía esperan la verdad, que esperan la reparación. Si ‘Santrich’ quiere ser un sepulturero de la paz que siga en la clandestinidad, pero que no espere impunidad porque no va a doblegar a la justicia”.

Ayer la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia advirtió que no recibió ninguna solicitud de aplazamiento a la diligencia de indagatoria que le realizará al exguerrillero el próximo 9 de julio a las 9 de la mañana.

‘Santrich’ no tiene ninguna restricción para salir del país. Información de inteligencia, aún por confirmar, indica que el exguerrillero se encuentra en Venezuela.

‘Iván Márquez’

El exjefe negociador de la guerrilla de las Farc, alias ‘Iván Márquez’, solo tuvo un papel preponderante durante la firma del acuerdo. Luego de este se comenzó a diluir su protagonismo. En principio se pensó que se posesionaría en el Senado, en una de las curules otorgadas al partido Farc. Sin embargo, su presencia en el Legislativo no llegó a ser una realidad.

‘Márquez’ empezó con su inasistencia al proceso en el momento en que fue capturado ‘Jesús Santrich’ y se desapareció por completo alegando falta de garantías. Su paradero se desconoce desde abril de 2018 cuando salió del Espacio Territorial de Reincorporación ubicado en Miraflores (Caquetá). En su momento se encontraba acompañado del excomandante de la columna móvil Teófilo Forero, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias, ‘El Paisa’.

Al no haberse posesionado como congresista el Consejo de Estado le decretó a ‘Márquez’ la pérdida de investidura.

‘El Paisa’

El presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), ha reiterado que le duele que ‘El Paisa’ e ‘Iván Márquez’ sigan en la clandestinidad.

Lo que se conoce de la suerte de este exguerrillero es poco. La Sala de Reconocimiento de la JEP ya ordenó la captura de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’ debido a los incumplimientos con el tribunal.

En su momento, la Sala consideró que debido a sus constantes incumplimientos y a la falta de justificación para ello, Velásquez debía perder el beneficio de la libertad condicional que se le otorgó cuando se unió al proceso de paz.

Luego de esta decisión, el Gobierno nacional ofreció una recompensa de $3.000 millones por información de su captura. Fuentes de inteligencia militar aseguran que el exguerrillero se encuentra refugiado en Venezuela.

‘Romaña’

Henry Castellano Garzón, también conocido como ‘Romaña’, tiene abierto en la JEP un incidente de desacato por no haberse presentado al proceso.

Luego de esa decisión la JEP ordenó a las autoridades realizar las pruebas pertinentes que permitan determinar su situación actual.

Dichas pruebas –ordenadas a la Unidad Nacional de Protección, La Fiscalía y el Ministerio de Defensa– buscan determinar si existen amenazas en contra de la vida de ‘Romaña’ que impliquen falta de garantías para asistir al proceso. Además las autoridades tendrán que determinar si ‘Romaña’ está delinquiendo de nuevo y si los rumores de que se está rearmando tienen fundamento real. Si el guerrillero llega a ser culpable de esos cargos podría ser expulsado de la JEP.

‘Gentil Duarte’

Miguel Botanche Santilana, alias ‘Gentil Duarte’ no ha comparecido ni siquiera la primera vez al tribunal de Justicia Especial para la Paz, de hecho su rostro fue publicado en el Cartel de los más buscados dado a conocer por el presidente Iván Duque en enero de 2019. Su participación en el proceso de paz fue nula y luego de anunciada la firma del acuerdo el Frente 1, Armando Ríos, en el que participaba, emitió un comunicado diciendo que no se acogía a lo firmado.

Al parecer el exguerrillero continúa delinquiendo en los departamentos de Guaviare y Guainía, si las autoridades logran demostrar esto el exguerrillero estaría fuera de los beneficios otorgados a los excombatientes.

‘Rodrigo Cadete’

Édgar Mesías Salgado Aragón, alias ‘Rodrigo Cadete’, murió a principios de este año en San Vicente del Cagüán en una operación que realizaron las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc. El exguerrillero había decidido no acatar los acuerdos de paz para regresar a la clandestinidad en lo que en su momento se dijo era el resurgimiento del grupo guerrillero. ‘Cadete’ fue miembro de la comisión que viajó a La Habana durante los diálogos de paz. En 2017 y luego de una reunión el exguerrillero se desplazó a Caquetá en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y en una tienda cerca del municipio de El Paujil, varios hombres armados intimidaron a sus escoltas. Desde ese momento se desconocía su paradero.

Otros amotinados

José Manuel Sierra, alias ‘Aldinever’; Géner García Molina, alias ‘Francisco Javier Builes’ o ‘John 40’; y Néstor Vera, alias ‘Iván Mordisco’, fueron declarados como objetivo militar a final de 2017 por pertenecer a las llamadas disidencias.