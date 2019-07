Estado, ante la Cidh por caso de Jineth Bedoya

Por el secuestro y violación que sufrió hace 19 años Jineth Bedoya, el Estado colombiano tendrá que responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así lo anunció la periodista a través de su cuenta de Twitter: "19 años esperando esta noticia y hoy me alegra ser la primera víctima que lleve la violencia sexual en Colombia a un tribunal internacional", trinó.

"Hoy se abre un camino de esperanza y justicia para mi y para miles de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual", agregó Bedoya.

El organismo judicial internacional asegura que pese a que ya pasó casi dos décadas, no ha habido una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Jineth tenía 26 años y trabajaba para el diario El Espectador cuando fue secuestrada por un grupo paramilitar sobre el que investigaba. "Era el 25 de mayo de 2000, fui secuestrada y, durante 16 horas, me torturaron de todas las maneras que uno pueda imaginar, me violaron y me dieron por muerta", dejándola desnuda al borde de una carretera.

Dos semanas más tarde, volvió a su trabajo, no se planteó no hacerlo. Pero durante mucho tiempo el dolor fue muy grande y le llevó 9 años explicar lo que le había ocurrido.

Hace dos meses dos de los autores materiales, paramilitares directamente relacionados con la llamada Casa Castaño, fueron condenados a penas de entre 30 y 40 años de cárcel. Sin embargo, los autores intelectuales y conocedores del plan para atacar a la periodista siguen en la impunidad.