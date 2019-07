Ejecución presupuestal de entidades no supera 20%

EL POBRE desempeño en la ejecución presupuestal de las entidades estatales deja mucho que desear en la gestión de los administradores como lo exponen datos de la Contraloría General para el primer semestre de este año.

Según un informe dado a conocer por La W, dicho manejo en muchos casos no supera el 20% e incluso, hay entidades que han ejecutado menos del 5% del presupuesto que les fue asignado, una manejo que no es de ahora sino que se ha dado desde hace años en las entidades públicas y que no se ha tomado solución.

Señala el informe que uno de los casos más graves es el de Colciencias, en donde según los datos del Observatorio del Gasto Público de la Contraloría General, esta entidad tiene solo una ejecución de 3,7% durante los primeros seis meses del año: lo que quiere decir que de $356.681 millones, solo se han ejecutado $13.167 millones.

Otro manejo

Al mismo tiempo, el Fondo de Adaptación, entidad a la que se le asignaron $1,3 billones de presupuesto, solo ha ejecutado poco más de $10.500 millones, es decir, una ejecución menor al 1% (0,8%). Según declaraciones de la entidad la baja ejecución se debe a que primero están ejecutando una reserva de $345.000 millones.

Asimismo están en entredicho las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con una ejecución de apenas 6,7% en seis meses. Sin embargo, dicha entidad le indicó a La W que su ejecución se encuentra en un 96% de las obligaciones ejecutadas, pero que el pago que es el desembolso que debe hacer el Ministerio de Hacienda sí se encuentra en 6,7%.

La Presidencia

Sin embargo, las cifras de otras entidades no mejoran. Por su parte la Presidencia de la República solo tiene una ejecución presupuestal de apenas 11%. De un total asignados de $875.898 millones, solo se han usado $96.680 millones.

A su vez, el Ministerio con más baja ejecución a la fecha es del Interior, con 8,4%: es decir que de $510.449 millones, esta cartera solo ha usado $42.814 millones.

Otras de las entidades con ejecución inferior al 20% son: Consejo Nacional Electoral, Agencia de Desarrollo Rural, Instituto Nacional de Vías, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Ministerio de Agricultura, Coldeportes y el Ministerio de Justicia.

Según fuentes del Gobierno consultadas por la emisora, aseguran que lo más grave de la situación es que puede haber detrimento patrimonial al no tener el tiempo suficiente para ejecutar proyectos, convenios, convocatorias, licitaciones y contratos.

Además, que cuando no se ejecuta el presupuesto de inversión, se reduce en la vigencia siguiente y se le pasan los recursos a otro sector que sí los ejecute.