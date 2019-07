Disidentes de las Farc amenazaron a indígenas en el Cauca

El grupo irregular es comandado por Miguel Botanche Santilana, alias ‘Gentil Duarte’

Las comunidades indígenas del resguardo Huellas del municipio de Caloto, en Cauca, aseguraron que están llegando panfletos intimidatorios a la comunidad firmados, presuntamente por las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc. Las amenazas van dirigidas a los coordinadores de la Guardia Indígena.

El grupo que se identifica como perpetrador de las amenazas es el Frente Primero de las Farc-EP, que según información de las Fuerzas Militares está comandado por Miguel Botanche Santilana, alias ‘Gentil Duarte’.

El guerrillero no ha comparecido ni siquiera la primera vez al tribunal de Justicia Especial para la Paz, y su rostro fue publicado en el Cartel de los más buscados en enero de 2019. ‘Gentil Duarte’ no participó en el proceso de paz y el Frente 1, Armando Ríos, en el que participaba, emitió un comunicado diciendo que no se acogía a lo firmado.

Los panfletos que ha recibido la comunidad califican como objetivo militar a los coordinadores de la Guardia Indígena del norte del Cauca, afirmando que estas comunidades están adelantando trabajos con la Fuerza Pública para capturar a los disidentes.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) también denuncia que estas amenazas no son las únicas, pues el denominado 'Bloque occidental del Eln', también les ha hecho llegar panfletos amenazantes.

“Las autoridades tradicionales del resguardo de huellas municipio de Caloto Cauca, continuamos en el ejercicio del control territorial como mandato comunitario, en defensa de la vida y el territorio. Manifestamos que nuestro trabajo continuará en contra de grupos armados legales e ilegales, narcotráfico, delincuencia organizada”, asegura el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.

Amenazas

El comunicado agrega que “nos pronunciamos y rechazamos rotundamente los diferentes panfletos amenazantes e intimidantes queriendo deslegitimar el trabajo que realiza la guardia indígena contra los grupos armados, de la misma manera el del supuesto grupo armado bloque occidental del Eln donde quiere demostrar su nexo con nuestra organización, el cual rechazamos rotundamente”.

“Además dejamos claro, que dentro de nuestro territorio no vamos aceptar ni aceptaremos ningún grupo armado venga de donde venga, nuestro control territorial continuara siempre porque nuestro territorio es nuestra esencia de vida de las comunidades y no permitiremos que los grupos armados sigan poniéndolo en disputa”, se lee en el texto.

De igual forma, señalan al Gobierno “como responsable por el no cumplimiento de los diferentes acuerdos con los grupos armados, el cual ha llevado el incremento de la fuerza pública en los territorios y que esto hace que la disputa se mas grande y el número de asesinatos sea mayor”.

Las autoridades hicieron un llamado a los diferentes organismos de derechos humanos, derecho internacional humanitario, Defensoría del pueblo, como la ONU y la OEA a “estar al tanto del nivel de riego que presenta nuestro territorio ya que los gobiernos de turno ignoran nuestra realidad como pueblos indígenas”.

El pasado junio también en Caloto Cauca fue asesinado el comunero indígena Carlos Biscué, el hecho fue perpetrado por hombres armados, quienes dispararon de manera indiscriminadamente a una fiesta de la vereda donde se encontraba.

Según información del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el hombre de 30 años vivía en la vereda El Credo del resguardo indígena Huellas en el mismo municipio.

Asesinatos

El pasado 7 de diciembre el mismo resguardo indígena fue tristemente protagonista tras el asesinato de Edwin Dagua Ipia, de 25 años, gobernador indígena de ese territorio.

En su momento, Edwin Capaz, de la Comisión de Derechos Humanos de la Onic, dijo a Blu Radio que el líder indígena fue asesinado en la vereda La Buitrera, sobre la vía que conduce al sector de El Palo, en zona rural de Caloto. “La primera información que tenemos es que hombres armados lo atacaron directamente con armas de fuego, atentando contra su humanidad”.

Capaz sostuvo que el líder indígena ya había solicitado al Ministerio de Defensa, la Unidad de Protección Nacional y las agencias internacionales defensoras de derechos humanos, garantías para su vida, tras las constantes amenazas que había contra su vida por parte de grupos armados.

Cabe anotar que el pasado sábado el Ministerio del Interior anunció que prepara una política pública integral de garantías para promoción y defensa de los derechos humanos en toda Colombia, Según Pedro Micán, asesor de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, “el objetivo es poder consultar a los líderes comunales sobre su situación, así como alertas y amenazas en territorio, para definir los lineamientos sobre los cuales se construirá un documento Conpes, que contendrá toda la política pública en esta materia”.

Micán explicó que la directriz del documento Conpes fue definida por el presidente Iván Duque en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, para responder de manera contundente ante las vulneraciones de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de los líderes comunales, líderes sociales, defensores y periodistas que adelantan un ejercicio de liderazgo en la promoción y defensa de los Derechos Humanos.