Condenan a 21 años de prisión al atacante de Paola Noreña

A 21 años de prisión, la jueza 18 de Conocimiento de Bogotá condenó a Luis Miguel Rozo Trujillo, acusado de atacar a su exnovia, la comunicadora social y periodista, Paola Noreña, luego de ella saliera de su universidad en abril de 2017, al poner una navaja en su cuello que le causó una herida grave por la cual tuvo que ser intervenida.

Sin embargo, a pesar de que la familia de la joven había pedido que a Trujillo se le condenará por feminicidio, la jueza determinó que no existió violencia por parte del agresor antes del ataque y por lo tanto no se considera como uno de estos casos. No obstante, teniendo en cuenta las declaraciones de medicina legal, la jueza indicó que si fue tentativa de homicidio porque de no haber sido atendida, Noreña habría muerto y por esta razón, dictó el fallo condenatorio.

Luis Miguel Rozo Trujillo había sido capturado días después del ataque y quedó en libertad el pasado 20 de agosto tras vencimiento de términos.