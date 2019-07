"Colombia no puede caer en populismo económico"

Entrevista| El exministro de Hacienda hace una profunda reflexión sobre los riesgos que se avizoran con este flagelo en muchos países. Analiza el manejo de la economía por parte del actual Gobierno y advierte que no se le están solucionando los problemas al ciudadano de a pie. “La calidad de vida de las familias no se determina con lo que pase con ‘Santrich’ ni en las objeciones a la JEP”, recalcó. Y dijo que el Plan de Desarrollo es una “ley ómnibus” que se utiliza para todo

Contundente. Así es el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al analizar la situación económica del país, su manejo y las diferencias que en materia de política sectorial tiene este Gobierno con el de su antecesor. Ve con preocupación el tema del desempleo y cree que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se plantea más metas creativas que reales.

EL NUEVO SIGLO: Alertó usted esta semana sobre los riesgos del “populismo económico” en el mundo. Lo primero a preguntar es ¿Qué es y cuáles son las características de este?

MAURICIO CÁRDENAS: El populismo trata de capturar la satisfacción del electorado pero no con la realidad de lo que verdaderamente está pasando. Esto sucede en Inglaterra, en Estados Unidos y pasa en Colombia, no podemos ignorar esa realidad. Hay que construir un verdadero antídoto a ese populismo económico y que se responda de una forma efectiva a la insatisfacción de la gente.

ENS: ¿En qué países hay riesgo de “populismo económico”?, ¿en Colombia?

MC: El populismo está en boga en muchas partes del mundo, repito, en Inglaterra, en Italia, en Estados Unidos, en Hungría… Debemos tener una derecha de centro que sea un verdadero antídoto al populismo económico.

¿Cómo construir ese antídoto y cómo lograr evitar ese escenario populista? En primer lugar hay que tener una claridad: el populismo no es una condición de los países pobres sino que lo estamos viendo en los países más ricos, en las grandes potencias. Entonces en la medida en que Colombia progresa y avanza y cree en su desarrollo, va a acabar con los riesgos de que se presente ese populismo económico.

ENS: ¿Cómo se relacionan el “populismo económico” con las políticas estatales que se exceden en mecanismos asistencialistas y abultadas escalas de subsidios?

MC: No se relaciona en ese aspecto, sino que el populismo está asociado a venderle al electorado respuestas y salidas fáciles a problemas complejos. La gente debe tener en cuenta que el progreso es lento y complejo, producto de un esfuerzo común. (El populismo) es como si se tratara de tomar unas banderas que le dan a la gente la apariencia de que le están resolviendo los problemas pero eso no es así. Los problemas no se resuelven de la noche a la mañana. Es como en Inglaterra: le están vendiendo a la gente que lo mejor es salirse de la Unión Europea y que van a tener un mejor progreso fuera de ese grupo, pero eso no es así. O lo que pasa en Italia, en donde se les está diciendo a los ciudadanos que se pueden relajar un poco porque las restricciones fiscales no van a venir más rápidamente. En fin, la política populista tiene perfiles distintos pero al final todos se parecen: buscan unir al electorado con respuestas sencillas a problemas complejos, lo que a la postre no le va a resolver nada a la gente.

ENS: ¿Cómo evitar que ese “populismo económico” llegue a Colombia?

MC: Tenemos que pensar primero en resolver los problemas fundamentales a la gente, pero últimamente vemos que eso no está sucediendo en las discusiones que se plantean ni en lo que determinan los medios. La calidad de vida de las familias no se determina por lo que pase con ‘Santrich’ ni en las objeciones a la JEP. La determina son los problemas de empleo, la calidad de la educación, el manejo de las finanzas… Por eso veo que el país está discutiendo unos temas que hacen parte de la polarización política pero no se ven los problemas que verdaderamente afectan el día a día de los ciudadanos.

ENS: ¿Es decir, se discuten otras cosas y no lo que preocupa al ciudadano de a pie?

MC: Efectivamente, no atendemos los problemas que tiene el ciudadano de a pie como son la educación, la movilidad, la seguridad, el desempleo, la situación económica, todo eso está pasando a un segundo plano.

Diferencias Santos-Duque

ENS: En un país polarizado y en donde la economía continuamente se politiza, ¿cuáles considera son las principales diferencias entre la política económica de Santos y la de Duque?

MC: Hay más temas de continuidad en la economía que en el manejo político, por ejemplo en los temas de paz. En la economía, para bien del país, ha habido más coherencia, se ha dado un manejo con un hilo conductor que le da al país cierta estabilidad. Entonces, podemos decir que en materia económica no ha habido bandazos, cambios fuertes -como se ve en la política-, pero hay matices, hay énfasis en la forma en que se maneja la economía. Pero esas diferencias no son tan grandes en comparación con las coincidencias en los temas en donde hay cierto consenso.

ENS: ¿Cuáles son esas diferencias en materia económica entre este Gobierno y en el que usted estuvo como Ministro de Hacienda?

MC: Hay que resaltarlo: este Gobierno tomó una posición de utilizar los impuestos como instrumento de promoción de ciertos sectores económicos, como por ejemplo la Economía Naranja. Nosotros no dimos esos beneficios ni esas exenciones tributarias porque consideramos que para el país es bueno tener unos impuestos homogéneos, iguales para todos y no escoger la Economía Naranja para darle un tratamiento especial. Eso en política tributaria lo tenemos como una política de desarrollo y creemos que debe ser más neutral y no descuidar a los otros sectores que son buenos aportantes para el crecimiento.

ENS: En la campaña presidencial del año pasado el uribismo dijo que si llegaba al poder daría un timonazo a la que calificó como “crítica” política económica de Santos. A un año de Duque en el poder ¿Se dio ese timonazo?, ¿qué tanto de la plataforma económica ha cambiado o se mantuvo?

MC: No se dio el timonazo para fortuna del país, porque hubiera sido mucho el daño de un bandazo económico. Se mantuvo la coherencia, por ejemplo, en el manejo de la regla fiscal, el mecanismo en la eficiencia del gasto, el recaudo de impuestos, en las normas de la factura electrónica.

El desempleo

ENS: En medio de la alerta por el alza del desempleo, hay quienes dicen que no se le puede pedir peras al olmo, en el sentido de que una economía creciendo al 2,8% difícilmente puede generar más plazas de trabajo, ¿qué considera?

MC: Sin duda el problema del desempleo está íntimamente ligado con el bajo crecimiento económico. Si la economía no supera el umbral del 3% será difícil crear puestos de trabajo. Pero lo más complicado es crecer, así lo demuestran los resultados del primer semestre de este año. Uno de los sectores que está más rezagado es la construcción y en las edificaciones. Las obras civiles se están recuperando por cuenta de las 4G, pero se debe poner más empeño en el crecimiento económico para generar más empleo.

ENS: Las cifras del DANE dan cuenta de que en un año se han perdido 775.000 puestos…

MC: Eso es muy preocupante, vemos que la gente se está retirando en el mercado laboral, ha caído la participación y hay más desempleo. Eso significa que se han destruido puestos de trabajo. Sin embargo, la construcción puede ser una salida, pero se ha visto afectada por el impuesto a las ventas de los inmuebles de más de $1.000 millones y en el desmonte a los subsidios en la compra de vivienda para las clases más necesitadas.

ENS: ¿Cómo entender que crezcan los índices de pobreza de nuevo?

MC: Precisamente una de las razones es que la pobreza va de la mano del empleo y si no lo hay es imposible bajar los índices de pobreza.

Los impuestos

ENS: A hoy, en Colombia, ¿la carga tributaria a las empresas es potable o continúa siendo alta?, ¿será necesario buscar más ingresos fiscales por la vía de poner a más personas naturales a tributar?

MC: La verdadera alternativa en materia fiscal es mejorar el recaudo. Desde el año 2016 se introdujo en la legislación colombiana la utilización de la factura electrónica para el pago del IVA, este Gobierno lo ha mantenido pero lo dilató. En el momento que entre a aplicar totalmente la factura electrónica será muy importante para el recaudo de impuestos. Esta es una decisión que se tomó en 2016 y que debió arrancar en el 2018, pero este Gobierno la prorrogó. La medida será muy importante para reducir la evasión, en eso ha habido continuidad. Pero de aquí en adelante lo que se debe hacer es luchar contra la evasión antes que pensar en más impuestos para las empresas, en eso no hay espacio. Ahora la lucha es totalmente contra la evasión.

ENS: El gobierno Duque plantea que no habrá necesidad de otra reforma tributaria en este mandato, ¿cree que es posible cumplir esa promesa?

ENS: Eso depende mucho de los ingresos por privatizaciones. El Gobierno habla de ingresos este año por $6 billones y para el próximo de $7 billones, pero todavía no se ven avances en las privatizaciones. Si eso logra consolidarse es bueno, pero ojalá no se utilicen las privatizaciones para otras cosas como pasar la plata de un bolsillo a otro y no se recurra a mecanismos facilistas para el manejo de esos recursos.

Plan de Desarrollo

ENS: El exministro Juan Camilo Restrepo advertía días atrás que las metas del nuevo Plan de Desarrollo serán difíciles de cumplir porque no hay margen presupuestal real para financiarlas, ¿qué opina?

MC: Al Plan Nacional de Desarrollo hay que darle una buena pensada en el país, porque se ha convertido más en una aspiración que en una realidad. Es decir, se plantean una metas atractivas, sonoras, pero con poca capacidad de ser cumplidas. Y adolece de otro defecto: el Plan se convirtió en un instrumento para meter muchas leyes que debían ser discutidas por las distintas comisiones del Congreso, por ejemplo en el campo de la educación, tecnologías, transporte, posconflicto… Cada uno de esos temas se debió tratar de manera especializada, pero el PND es una ley ómnibus que se utiliza para todo, y los ministros, en lugar de esforzarse en sacar esas leyes en el Congreso, creyeron que solo con el Ministro de Hacienda y la Dirección de Planeación lograban resolver sus necesidades antes que preferir ir a las comisiones legislativas. Sin duda el PND tiene muchos temas económicos que debieron ser discutidos en las comisiones del Congreso.

ENS: ¿Parece que hubo muchas mini-reformitas tributarias en el PND?

MC: Sí hubo muchas…

Conservatismo y candidaturas

ENS: ¿Hasta qué punto la visión política del conservatismo está hoy en práctica en la economía colombiana?

MC: El conservatismo ha sido fundamental para la construcción de la economía colombiana, de las reglas fundamentales en el manejo económico. Esa ha sido la constante en Colombia y le ha prestado un gran servicio en la participación para definir políticas tanto en materia monetaria como en materia fiscal. Esa visión le ha dado estabilidad al país en medio de la volatilidad, ha dado reglas de juego claras.

ENS: Hay quienes ven hoy al Partido Conservador ausente o jugando un rol pasivo en los debates y la solución de las principales problemáticas nacionales, ¿qué opina?

MC: El Partido Conservador tiene que estar más conectado con el voto de opinión, ser más activo con la juventud en redes sociales, más sintonizado con los problemas reales de la gente. Ese es un trabajo pendiente. Hay que seguir el modelo de partidos modernos que han llegado directamente al electorado. Las respuestas que da el Partido Conservador son efectivas, como lo vemos en el manejo económico de Colombia, pero sin duda debe ser más activo con la realidad del país.

ENS: Su nombre sonó meses atrás como posible candidato conservador a la Alcaldía de Bogotá, ¿por qué no se lanzó?, ¿cómo ve hoy la campaña y lo que la ciudad se está jugando en las urnas en octubre próximo?

MC: Creo que Bogotá es un escenario en donde se va a ver primero el fenómeno del populismo, esa tendencia internacional se reflejará en la campaña. No aspiré a la Alcaldía porque vengo de siete años de servicio público, de trabajo intenso por el país… Consideré que necesitaba de un descanso antes que pensar una aspiración política prematura.

ENS: En el conservatismo y otros sectores políticos lo ven como carta presidencial para 2022, ¿tiene una precandidatura entre sus planes?

MC: No, es muy temprano para hablar de eso. Estoy disfrutando de una etapa de mi vida en la que volví a la academia, a la universidad, a la docencia, a dialogar con los estudiantes, a enriquecerme intelectualmente. Estoy cargando las baterías…