Claro: CRC no definió dominio del mercado

Al no llegar a ninguna conclusión en la rendición de cuentas presentada por la actual Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre la dominancia en el mercado, para la compañía Claro no existe este hecho.

Según la empresa “considerando que se espera que esta semana el Señor Presidente Iván Duque sancione la ley de modernización de las TIC, después de lo cual inmediatamente se disolverá la actual Comisión y se ordena la conformación de un nuevo regulador convergente e independiente, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a agilizar la designación de los nuevos comisionados para que a la mayor brevedad se revise la definición de los mercados relevantes con una visión integral, el nivel de competencia en los mismos, se adelante la subasta de espectro y se desarrolle la normatividad que habilite las necesarias y esperadas inversiones en el sector”.

Indica Claro que “en este sentido, no sería prudente ni responsable que la actual CRC, a solo días de ser disuelta, adopte una decisión respecto a la existencia o no de la dominancia en el mercado de servicios móviles, en especial cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), máxima autoridad en materia de competencia en el país, a solicitud de la propia CRC, conceptuó en forma contundente que “…para esta Superintendencia no resulta suficiente el soporte probatorio a efectos de acreditar que Comcel cumple con todos y cada uno de los elementos que permitan su calificación como operador con posición de dominio en el mercado de Servicios Móviles…”.