Casi 1.000 líderes sociales están amenazados en el país

El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Negret, aseguró que unos 983 líderes sociales están bajo amenaza de muerte: "Es necesario creer lo que dicen los panfletos amenazantes, los cuales no se pueden ignorar", dijo al instalar la Mesa por la Protección a la Vida de las Mujeres en Cali, al suroccidente colombiano.



La Defensoría del Pueblo informó que la mayoría de las amenazas van dirigidas a mujeres. Entre marzo de 2018 y mayo de 2019, 480 líderes defensoras de derechos humanos fueron agredidas, de esta cifra 20 fueron asesinadas y 13 sufrieron atentados para acabar con su vida.



Los 447 casos restantes "es el nicho en el que debemos trabajar para implementar las alertas tempranas", afirmó Negret. Las alertas tempranas son un mecanismo de con el cual la entidad acopia, verifica y analiza de manera técnica la información relacionada con situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado, y advierten a las autoridades para proteger a las comunidades.



No obstante, las alertas no son una solución. El pasado 21 de junio el país se estremeció con el video del cruel asesinato de la líder María del Pilar Hurtado, líder social y reclamante de tierras del municipio de Tierralta, Córdoba, al norte del país, luego de que la Defensoría emitiera una alerta temprana que las autoridades no atendieron. El homicidio de la mujer de 34 años estremeció a Colombia por los gritos de su hijo frente al cadáver de su madre, que fueron grabados en un vídeo difundido en las redes sociales.



La Procuraduría ordenó la suspensión de tres meses del alcalde del municipio, Fabio Leonardo Otero, por presuntas irregularidades en el control del orden público que derivaron el homicidio de la líder: "El 9 de julio hay una reunión de la Comisión Intersectorial de Garantías y vamos a reclamar un plan de acción integral que tenga un cronograma con responsabilidad y acciones puntuales. Necesitamos resultados tangibles para evitar esta hemorragia humanitaria", aseguró Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación.



Por estos días el senador demócrata de los Estados Unidos, Bob Menéndez, está de visita en Colombia y afirmó que la grave situación de seguridad de los líderes sociales y derechos humanos en el país, es muy importante para el Congreso estadounidense: “Los líderes de derechos humanos no son enemigos del Estado, son parte del desarrollo y así lo ha venido reconociendo el presidente Iván Duque".



Pero no son solo líderes sociales, también hay muchas amenazas contra excombatientes del grupo armado, y ahora partido político, Farc desde la firma del Acuerdo de Paz. Según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes que han sido asesinados en este periodo de tiempo.



Los asesinatos a líderes sociales han aumentado en un 50% desde el 2018 y se mantienen en la impunidad sus casos judiciales, pues en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen, según la ONG de derechos humanos Somos Defensores.