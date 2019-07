C. Constitucional pide investigar sobrecostos en medicamentos

Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para regular los precios de los medicamentos POS y No POS no son suficientes según la Corte Constitucional y por lo tanto pidió a Contraloría, Fiscalía y Procuraduría investigar las posibles irregularidades en los sobrecostos.

Según la Corte, luego de estudiar la sentencia de tutela T-760 de 2008 en donde se revisaron varios casos y se emitieron una serie de ordenes que pretenden mejorar las fallas del sistema que llevaron a incrementar los costos en los farmacos, estableció que aunque se evidencian avances en relación con la regulación de los altos precios “aún no se cuenta con resultados que permitan concluir que se está respetando el precio controlado y de esta forma contribuyendo a mejorar la sostenibilidad financiera”.

Asimismo, ante esta situación, el alto tribunal pidió tanto al Ministerio de Salud y Protección Social entregar reportes cada tres meses donde señalen las acciones tomadas frente al problema.

Además, la Corte agregó que "no encontró una disminución significativa en los valores recobrados por la prestación de tecnologías no PBS UPC; no pudo analizar el impacto generado por los 902 medicamentos incluidos en el régimen de control directo con la Circular 07 de 2018, si se respetan sus precios o por el contrario se están cobrando valores que sobrepasan los límites impuestos, entre otras cosas”.