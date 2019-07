Bogotá le asigna recursos propios a la vejez

Al finalizar el año, el Distrito habrá recaudado $90.013 millones para la vejez

Bogotá, la ciudad de Colombia que está envejeciendo de manera más acelerada, ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años una serie de acciones para proteger a esta población. Señalando que la capital del país es la única ciudad que está asignando recursos propios para la vejez, el alcalde Enrique Peñalosa presentó en el Consejo Distrital de Política Social al finalizar la semana, el balance de lo que ha hecho la administración sobre el tema.

“Todos estamos de acuerdo que esta sociedad cada vez se está envejeciendo mucho más rápido y el tema de vejez es un desafío muy importante para la sociedad”, puntualizó Peñalosa, quien refirió que uno de los logros más importantes de su gestión ha sido el de la creación de 4.591 cupos nuevos en los Centros de Protección para personas mayores que necesitan apoyos económicos. Es importante señalar que, a la fecha, 129.694 personas reciben este beneficio.

Los cupos en estos Centros de Protección, espacios en los que el Distrito les ha brindado atención a las personas mayores que viven circunstancias de vulnerabilidad, ya sea que están en una situación de abandono, sin redes familiares o maltrato, se aumentaron durante esta administración, la cual creó 160 plazas nuevas, que hoy le están brindando un hogar a 2.050 personas.

Adicionalmente, el Distrito dispuso de los denominados Centros Día, espacios en los que los adultos mayores disfrutan de actividades lúdicas y de emprendimiento, y de Centros Noche, en el que los mismos encuentran un lugar seguro para descansar. Actualmente existen 25 Centros Día en la ciudad que atienden a 1.400 personas diariamente, y la actual administración inicio la construcción de ocho centros más, con una inversión de más de $22 mil millones. Uno de ellos fue entregado el año pasado, y en 2019 se tiene proyectada la entrega de otros cuatro centros en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá y Bosa. Los tres centros restantes, ubicados en el sur de la ciudad, estarán listos en 2020. Los Centros Noche ofrecen 300 cupos y se encuentran ubicados en cinco localidades.

Por último, aunque la Alcaldía logró el incremento en el porcentaje de la estampilla pro adulto mayor, pasando del 0,5% al 2%, lo que representará un recaudo de $90.013 millones en 2019, para el concejal Roger Carrillo Campo, no es suficiente. “Bogotá necesita una atención mucho más integral y robusta para darle calidad de vida a nuestros adultos mayores. Nosotros creamos la estampilla pro adulto mayor (fue aprobada en esta administración) y ya se están generando recursos, pero la secretaría de integración social no tiene la capacidad operativa ni administrativa para ejecutar esos recursos. Por eso he insistido en la creación del Instituto Distrital del Adulto Mayor y Envejecimiento, para mejorar la vejez de los bogotanos”, puntualizó el concejal.