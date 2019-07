Atención a crisis del Chocó, polémica interminable

En el marco de la Asamblea Plenaria de Obispos que por estos días se realiza, el prelado de Quibdó, Juan Carlos Barreto, hizo un llamado al Gobierno nacional, a los dirigentes locales y los empresarios a luchar contra la corrupción y la inequidad social y económica que vive el departamento del Chocó.

Según el prelado, Chocó tiene los peores indicadores económicos a nivel nacional, tanto así que en mayo de 2018 se emitió el Decreto 749, por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Departamento del Chocó y que reconoce que en ese departamento hay una crisis humanitaria, económica, social y ambiental.

“Desafortunadamente no se ha ejecutado lo que está planteado allí que es atender esta crisis. Por eso hago un llamado al Gobierno nacional, también a los gobiernos departamental y local para que se unan en torno a este clamor de la sociedad civil y se puedan resolver los problemas que siempre se han postergado y que no han permitido que el Chocó goce de todo lo que le está aportando al país. Esa riqueza no se traduce en bienestar para las comunidades, sino muchas veces para foráneos por el tipo de economía excluyente y extractivista que se maneja en el departamento”, afirmó monseñor Barreto.

Asimismo, a su juicio, la crisis económica que hoy vive el departamento se recrudece debido a la corrupción. “A esa situación de desigualdad se ha llegado porque falta compromiso del sector empresarial, de los dirigentes gubernamentales para acabar con la corrupción que se da en todo el país y afecta al departamento del Chocó. La corrupción como ha dicho el papa Francisco, es un cáncer y es un virus que va destruyendo a las personas y a las sociedades”.

Por lo anterior, advirtió que es necesario una visión económica diferente. “La visión cristiana implica redistribuir la riqueza, que no haya unos que tienen demasiado cuando hay otros que no tienen lo suficiente para vivir, y esa realidad se tiene que hacer presente en el departamento del Chocó”.

Sin embargo hace pocos días la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que “en el Pacífico el compromiso del Gobierno es total por lograr esa transformación social y económica que tiene que partir de posicionar esta región de absoluta legalidad y en contra del desarrollo del narcotráfico”.

Añadió que las inversiones que se hagan en la región tienen que lograr un impacto importante que mejore las condiciones de vida de la población. “Esta puerta de entrada para la Alianza del Pacífico tiene que tener el potencial de crecimiento y se tiene que desarrollar con inversión en infraestructura y en la población con educación, salud y desarrollo”.

Ramírez aseveró que “tenemos en este pacto el compromiso de una gran inversión acá, de lograr realmente un desarrollo en este Pacto del Pacífico, que se van a invertir $123 billones. Hay $52 billones que van para el Valle del Cauca, para Nariño van $31 billones, para Cauca $24 millones y para el Chocó, $16 billones. Recursos que esperamos se inviertan adecuadamente”.