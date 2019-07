Así va el proyecto de reforma a las CAR

La iniciativa ya pasó su primer debate y continúa su trámite en esta legislatura. El Ministerio de Ambiente asegura que esa iniciativa no es el único aspecto para reformar estas entidades

A la espera de segundo debate en la plenaria de la Cámara está el proyecto de reforma a las corporaciones autónomas regionales (CAR), entidades encargadas de ejecutar las políticas y planes nacionales en materia ambiental.

Esta será una de las prioridades del Congreso en la legislatura que está comenzando.

La reforma, aprobada en primer debate por la Comisión Quinta de la Cámara, busca, entre otras cosas, hacer un concurso de méritos para que los directores de las CAR que sean elegidos en el futuro tengan capacidades técnicas y no se conviertan en un fortín político de los mandatarios de turnos en los departamentos y los municipios.

Así mismo, el artículo 8 de dicha iniciativa asegura que este tipo de corporaciones deben adoptar los llamados Pliegos Tipo estándar del Gobierno nacional, lo que evitará que la contratación se realice a dedo.

El año pasado la Contraloría General de la República (CGR) denunció un carrusel de contratos con obras inconclusas y concentración de contratos. “Los oferentes son siempre las mismas personas jurídicas y naturales, en tanto participan en diferentes procesos intercambiándose los roles, compartiendo un mismo Contador Público, Representante Legal o miembro de Consejo Directivo”, aseguró el ente de control en su momento.

Así mismo, mostró que “son múltiples las situaciones encontradas por la CGR y de pleno conocimiento de las CAR, frente a las cuales los planes de mejoramiento implementados por dichas instituciones, no han dado los resultados esperados: se evidencia que la efectividad de las acciones de mejora planteadas por las CAR presentan niveles de efectividad que escasamente no superan el 50%”.

Unificados

Debido a esto se presentaron varios proyectos de ley, que fueron unificados en uno solo y que ya pasaron su primer debate. Ciro Fernández, representante por Santander de Cambio Radical, en diálogo con EL NUEVO SIGLO sostuvo que “este proyecto de ley se basa en tres proyectos acumulados. El primero fue un proyecto de nuestro partido Cambio Radical, el segundo fue uno del Ministerio de Ambiente y el tercero uno del Partido Conservador. Trabajamos en este proyecto ocho meses”.

Y agregó que “se realizaron 12 mesas de trabajo en las cuales se discutieron las tres propuestas. Como resultado se unificó y se concretó un proyecto final con un total 28 de artículos, de los cuales fueron tenidos en cuenta entre nueve y 10 artículos de la iniciativa de nuestro partido. Se socializó no solo con el Gobierno sino con Asocar, la asociación de comunidad autónomas regionales del país. Para efectos de transparencia y equidad en la ponencia surgieron ocho ponentes para este debate de diferentes partidos. Hace ocho años se buscaba que este proyecto pasara en primer debate, pero no había sido posible”.

Al proyecto se le augura una aprobación fácil. Fernández destacó que la primera votación fue de 17 a 0, “con esto lo que se mandó fue un mensaje de unidad, de que se puede trabajar en equipo sin importar los colores, sin importar los partidos para llegar a un consenso, para tranquilidad de los sectores, para tranquilidad de la comunidad, para la protección del medio ambiente. La intención era no dejar morir este proyecto. Se pasó en primer debate, revivió. Ahora queda en manos de la plenaria”.

A su turno el representante Cesar Pachón, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), expresó que “este proyecto es conveniente pues busca romper con la politiquería, para que no se elijan a dedo los directores de las corporaciones, sino a través de un concurso de méritos, además que los aspirantes presenten un examen con una convocatoria pública para su elección lo que hace esta elección mucho más transparente”.

Pachón indicó que esta reforma permitirá, además, que las corporaciones que tienen recursos importantes apoyen a las que no lo tienen, “como el dinero de ellas sale de los impuestos es necesaria esta colaboración”

El congresista puso como ejemplo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que “tiene unos recursos de casi 15% de los recursos de la ciudad de Bogotá” y, por eso, anotó, “debería aportar a la CAR Amazonía que tiene muchos menos recursos y que además es un bastión ambiental importante”.

Contra la corrupción

Por otro lado, el representante por el Tolima, Ricardo Alfonso Ferro, del Centro Democrático, sostuvo que se reformará la forma de elección, aunque consideró “importante señalar que las modificaciones de la ley no aplican para la elección de los directores de las CAR que se tienen que llevar a cabo en los en los próximos meses”.

Y agregó que esta iniciativa es importante pues “es necesario avanzar en la lucha contra la corrupción y la mejor forma de hacerlo es empoderando a las comunidades para que ellas hagan la veeduría de los recursos públicos. Nada sacamos de tener unas normas excelentes si las comunidades no se empoderan a la hora de vigilar los recursos públicos”.

Por otro lado, el senado Jorge Robledo, del Polo Democrático y miembro de la Comisión Quinta del Senado, aseguró que estudiará la iniciativa en detalle cuando sea la hora de esa célula legislativa en la cámara alta. Sin embargo, puntualizó que “nosotros tenemos un criterio definido. Desde el 2004 todos los proyectos buscan debilitar la autonomía de las CAR y eso no lo vamos a permitir. Se ha buscado, muchas veces, aumentar la presencia del Gobierno nacional en las CAR y eso no está buen pues esa autonomía es la que ha impedido, en parte, que proyectos mineros que le hacen daño a las regiones no se hagan. La defensa del medio ambiente la tenemos que defender a capa y espada”.

El Gobierno también está alineado con el proyecto, el ministro de Ambiente, Ricardo José Lozano, fue el encargado de radicar la iniciativa y en su momento dijo que era una ley necesaria “que busca fortalecer la gobernabilidad, transparencia y gestión pública de las Corporaciones Autónomas Regionales en sus órganos de dirección y administración”.

Así mismo dijo que de convertirse en ley este proyecto blindará a las CAR para que tengan procesos de contratación transparente y eficaz y “busca garantizar una gestión más eficiente y proba de las entidades”.