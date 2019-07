Acciones del Gobierno no benefician economía del Meta: Rodríguez

Entrevista| Para el legislador llanero se debe decretar la emergencia económica para que, por ejemplo, bajen precios de tiquetes aéreos

_______________________

Como “una gran persona, un buen señor, bien intencionado” calificó el representante por el Meta, Jaime Rodríguez, de Cambio Radical, al viceministro de Transporte, Manuel Gutiérrez, quien fue designado como gerente para la atención de la emergencia por el cierre indefinido de la vía al Llano.

Sin embargo, el congresista consideró que “él está cumpliendo las órdenes que emanó el Gobierno y esas órdenes hoy no están beneficiando la economía del departamento del Meta”.

Rodríguez señaló que “el sector agropecuario está afectado porque se manejan productos perecederos, como el plátano, la papaya, etc. Tener 500 kilómetros más de vía acarrea mayores costos. Hoy empiezan las cosechas y no tenemos como sacar los productos rápidamente”.

El legislador llanero afirmó que se debe decretar la emergencia económica para obligar a las empresas aéreas a bajar el precio de los tiquetes entre Bogotá y Villavicencio y quitar el IVA a todos los productos para que se compensen los costos. Sobre el proyecto de acto legislativo a la reforma al Sistema de Regalías, del que es ponente, dijo que se está buscando un consenso con el resto de partidos para su trámite.

NUEVO SIGLO: ¿Qué opina de la medida de reducir a un 50% el costo de la tarifa de los peajes de la vía al Llano?

JAIME RODRÍGUEZ: Si uno se pone a mirar aritméticamente en los peajes, en la vía Bogotá-Villavicencio se pagan cerca de $38.700, pero cuando usted da la vuelta por Boyacá y Casanare termina pagando casi lo mismo, si acaso rebaja $1.000. Luego, ¿qué pasa? Que el kilometraje es mayor, entonces el costo de los fletes no baja. Eso perjudica la economía del departamento.

ENS: ¿Cómo está actualmente la situación en el departamento?

JR: El departamento está en crisis. El sector agropecuario está afectado porque se manejan productos perecederos, como el plátano, la papaya, etc. Tener 500 kilómetros más de vía acarrea mayores costos. Hoy empiezan las cosechas y no tenemos como sacar los productos rápidamente.

También decir que se facilita que la gente no pague los créditos ahora y los pague en seis meses, pero los intereses se mantienen, luego lo que se le aplaza es el problema. Hay que subsidiar productos que inciden en la economía.

El otro problema es el sector de servicios, los servicios hoteleros. El desempleo está creciendo en el departamento del Meta, en Guaviare, en el Vichada, en los departamentos que necesitan de una buena vía.

ENS: ¿Qué otras medidas considera que debe tomar el Gobierno?

JR: El Gobierno debe tomar medidas más rápidas para destapar la vía o buscar vías alternas sobre ese eje que garanticen facilidad para acceder a la capital.

También decretar la emergencia económica para obligar a las empresas aéreas a bajar el precio de los tiquetes porque no han bajado. Hoy, se mantienen. Yo personalmente compro un tiquete Bogotá-Villavicencio y me cuesta $500.000, así lo compre con ocho días de anticipación. Eso está perjudicando a la gente. La otra medida, si se decreta la emergencia, es que se quite el IVA a todos los productos para que se compensen los costos.

ENS: ¿Ha tenido interlocución con el Gobierno, con el viceministro de Transporte, Manuel Gutiérrez, designado gerente para la atención de la emergencia?

JR: El gerente es una gran persona, un buen señor, bien intencionado, pero él está cumpliendo las órdenes que emanó el Gobierno y esas órdenes hoy no están beneficiando la economía del departamento del Meta.

ENS: Usted fue uno de los ponentes del proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema General de Regalías que fue aprobado ampliamente en sus primeros cuatro debates. ¿Cómo observa el proyecto de cara a su segunda vuelta en este periodo legislativo?

JR: Estamos buscando consensos. Considero que ese es un trabajo que se está haciendo entre el Gobierno y el Congreso; no solo por parte del partido Cambio Radical, que tuvo la iniciativa, sino que buscamos el consenso con el resto de partidos para así, como lo fue en la primera vuelta, en esta segunda vuelta sea un proceso propositivo.