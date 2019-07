12 distinciones por las que Bogotá saca pecho

American Cities of the Future 2019-2020. Revista fDi Magazine, Financial Times, UK. Dentro de este ranking del Reino Unido que mide el poderío económico y comercial de las ciudades de la región americana, Bogotá fue la primera urbe latinoamericana en ocupar el tercer lugar de este Índice de Competitividad de Ciudades 2019 después de Ciudad de México y Sao Paulo (Brasil). La primera ciudad de la lista fue ocupada por Nueva York.