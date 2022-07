Gremios piden al Congreso trabajar de la mano las reformas

​​​​​​Con la llegada de los nuevos congresistas al Capitolio Nacional, diversos gremios económicos enviaron sus peticiones y saludos a senadores y representantes a la Cámara, para que tengan en cuenta las necesidades de cada uno de estos sectores y puedan trabajar de la mano para avanzar en los temas económicos que se necesitan.

Desde el gremio de los constructores, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se les pidió a los nuevos congresistas que fortalezcan las instituciones para que sean sólidas y generar reformas, lo que debe ser una prioridad de este nuevo Congreso.

A propósito de la sesión de instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo 2022-2026, Camacol exaltó la importancia del poder legislativo del país y la necesidad de continuar trabajando por el fortalecimiento de las instituciones, las regiones y las reformas encaminadas al bienestar de los colombianos.

Constructores

Para Sandra Forero Ramírez, presidenta del gremio, “tener un nuevo Congreso de la República es la oportunidad de continuar con el fortalecimiento de las instituciones, la representación política y regional y la democracia de Colombia”. Destacó la líder gremial que, como país, "debemos generar cambios para seguir avanzando en el desarrollo social y económico, sobre la base del respeto por nuestras instituciones".

Forero, además, indicó que "es fundamental que la agenda legislativa del país se construya, no solo sobre la base de las necesidades, sino con el necesario equilibrio de argumentos, el debate constructivo y la construcción de consensos".

Finalmente, la dirigente gremial mencionó que "en la agenda del nuevo Congreso, la vivienda y el desarrollo urbano formal deben seguir estando entre las prioridades. Acabar con el déficit habitacional y los 1,6 millones de hogares que se formarán en los próximos cuatro años en Colombia suponen un esfuerzo conjunto que permita al país lograr esos loables propósitos, donde el compromiso del Congreso de la República será fundamental".

Cámara Colombo Americana

Por su parte, la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, dijo que "el nuevo Congreso tiene el deber histórico de ayudar a conducir el destino de Colombia en un momento trascendental y sensible, debe ser el guardián de los derechos ciudadanos, de la estabilidad institucional, de la independencia de poderes y gestor de una nueva forma de hacer política. El mandato fue claro y el país le dijo ‘no más’ a la corrupción, no más a legislar para beneficio propio, no más politiquería electoral. De los congresistas que tomaron posesión los ciudadanos esperan respeto, compromiso y responsabilidad".

Para el gremio, el Congreso de la República que comienza funciones tiene un papel trascendental en el trámite con responsabilidad de las iniciativas que pondrá a consideración la administración del presidente electo Gustavo Petro, “por lo que se espera que los congresistas las tramiten con objetividad, sin otro interés que el bien de la nación, el desarrollo social del país, de crear las condiciones que contribuyan a superar la deuda social, las dificultades económicas pospandemia, generar empleo formal, garantizar el acceso a la salud y mantener la confianza inversionista que ayude en la transferencia de conocimiento y tecnología para fortalecer la competitividad”.

“El sector privado y las empresas mantienen su disposición al diálogo y a participar en las discusiones para aportar con su experiencia y seguir siendo pilares de la economía y desarrollo de Colombia”, finaliza Lacouture.

Fedemaderas

Por su parte la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) manifestó su disposición para articularse y trabajar en conjunto con el sector empresarial e institucional y convocó al nuevo gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, para alcanzar un nuevo camino de crecimiento económico y social con alto impacto ambiental.

El gremio publicó recientemente una propuesta de trabajo conjunto, articulado y participativo que propone seis ejes. Su director ejecutivo, Juan Miguel Vásquez Suárez, destacó que “es una realidad que Colombia tiene un 80% de su territorio bajo vocación forestal, aunque solo el 52% del mismo está cubierto de bosques y la región Andina, donde vive cerca del 75% de los colombianos, está deforestada”.