¿Hay que cambiar el sistema para escoger al director del DANE?

La controversia acerca de cómo escoger al director del DANE se inició esta semana tras conocerse una noticia que pocos esperaban en la conformación del nuevo equipo de trabajo del presidente electo Gustavo Petro: Juan Daniel Oviedo, director del DANE, dijo que no continuaría al frente del departamento de estadística por algunas diferencias sobre lo que se busca en este nuevo periodo, aunque no descartó continuar en algún otro cargo público. Sin embargo, ante el debate de si debe seguir la forma como se elige el jefe de las estadísticas en Colombia, EL NUEVO SIGLO consultó a diferentes analistas sobre este dilema.

Alfredo Barragán, economista, especialista en banca de la Universidad de los Andes, en finanzas privadas de la Universidad del Rosario y MBA de Inalde Business School, cree se podrían buscar otras formas de elegirlo. No obstante, consideró “que desde ese departamento se viene haciendo un trabajo serio y por lo tanto la metodología también estaría bien. Sin embargo, hay que probar si aún hay espacio para mejorar”, señaló.

Idoneidad

Para César Ferrari, doctor en Economía y profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana, más allá del método de elección, lo que se necesita es un funcionario idóneo.

“Yo tengo la impresión de que la estadística real la fundamentan, la respaldan y la protegen funcionarios idóneos. Con un director idóneo es independiente de quien lo nombró”, señala.

Para el profesor, “Oviedo ha sido un magnífico director del DANE, me hubiera gustado que siguiera pero habrá tenido sus razones para dejar el cargo. Es un cargo complicado, es un cargo tedioso, es un cargo muchas veces incomprendido. Yo creo que este gobierno elegirá a una persona de similares o mejores características pero, repito, la independencia la dan las personas, porque en el momento que esa independencia no funciona, pues las personas tienen toda la potestad, o deberían tener todo el valor para decir: esta cosa no es así, esta cosa no se puede hacer, esa cosa no es lo que nosotros sabemos”, explicó.

Para el doctor en Economía de la Universidad de Boston, el debate que se está dando obedece más a un tema político. “Mire, con el director Oviedo a nadie se le ocurrió pasar por esas ternas, simplemente el gobierno eligió un señor que trabajaba como profesor en la Universidad del Rosario, tendría algunos conocidos y por lo tanto lo eligió como una buena persona y resultó ser un buen director. No veo por qué el nuevo gobierno tiene que pasar por una terna; es como suponer que necesariamente no va a elegir bien y eso no tiene por qué ser así”, manifestó.

Ferrari dice que parte de la incertidumbre económica que se ha creado obedece a aquellos que temen perder privilegios: “Yo creo que eso es una cuestión política. (…) Se ha venido diciendo que hay mucha incertidumbre, yo no creo que haya ninguna incertidumbre; el Gobierno ha dicho lo que quiere decir, en Agricultura ha dicho que va a hacer una reforma agraria y a la ministra le han preguntado de todas las formas sobre las reformas y ella siempre ha dicho que la reforma del agro se hará basada sobre el catastro”, señaló.

A lo que agregó: “Lo que pasa es que algunas personas que no pagan ningún impuesto sobre la tierra, porque catastro tiene valorizadas sus tierras en muy poquito, pues ahora sienten que van a tener que pagar y eso no les gusta, y por lo tanto dicen que hay incertidumbre”, puntualizó.

Cabe resaltar que Oviedo ha sido uno de los funcionarios más distinguidos del gobierno del saliente mandatario y durante su periodo al frente de la entidad se ganó el aprecio de los colombianos así como un respeto por su pertinencia al momento de entregar cifras como la inflación, el desempleo, la pobreza y la desigualdad; además de llevar datos de suma importancia durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de covid-19 en Colombia.

Oviedo, quien había recibido el visto bueno del Presidente electo para continuar en su titánica lucha de llevar con congruencia y veracidad miles de datos a los colombianos, fue calificado por Petro como “un buen funcionario”, además de destacar su “trasfondo profesional”. Sin embargo, la noticia de su no continuidad tomó por sorpresa a muchos, pero fue el mismo Oviedo quien aclaró las cosas.

El tema más importante sería lo correspondiente a los posibles cambios y modificaciones que haría el próximo Ejecutivo en la política pública del Catastro Multipropósito, la cual él ha llevado adelante.

“En la medida que he sido parte de la construcción del paradigma que tenemos vigente en este momento, pues considero que es mucho más sano para el gobierno del presidente Gustavo Petro que haya un nuevo liderazgo en el DANE”, dijo el funcionario saliente.

Esta decisión ha empezado a suscitar inquietud sobre si es pertinente o no que el Presidente de la República escoja a dedo a un funcionario tan importante, dado que las estadísticas deben ser objetivas y en ningún caso llegar a sesgarlas.

Independencia

Ya el propio Juan Daniel Oviedo, en cabeza de la entidad, había radicado en la Cámara de Representantes de Colombia, un proyecto de ley, de la mano con el Ministerio del Interior, para otorgarle mayor independencia a la institución. La idea es establecer el marco jurídico general para “la planeación, producción y difusión de las estadísticas oficiales”. El plan contemplaba ampliar el componente estadístico en materia de uso de registros administrativos.

Se espera con esto que el DANE adopte mayores prácticas internacionales en su ejercicio respondiendo a estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el texto se planea fortalecer el Plan Estadístico Nacional (PEN) a través de disposiciones sobre su finalidad, objetivos y normas generales y se pretende “definir reglas y parámetros en materia de realización de censos, estableciendo disposiciones que garanticen los recursos presupuestales para la ejecución de los operativos censales”.

De igual manera, se busca incorporar disposiciones para los requisitos del esquema de certificación de calidad estadística para la producción de mediciones oficiales.

En pro de la independencia el texto reza: “Avanzar en la interoperabilidad y empleo de plataformas tecnológicas seguras en la implementación de procesos innovadores en la producción de información estadística oficial y el mejoramiento de las metodologías utilizadas en las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional”, se lee en el proyecto de ley.

También se espera crear lineamientos sobre la difusión y publicidad de la información estadística, así como la prestación de servicios de procesamiento estadístico.

Y, por último, se pretende que la entidad realice censos de población y vivienda cada 10 años y conteos de población y vivienda cada cinco años.