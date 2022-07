Bancóldex otorgó créditos por $22 billones a medio millón de microempresas

Durante los últimos cuatro años, Bancóldex logró desembolsos de créditos por más de $22 billones a casi 500 mil microempresas, brindando financiación especializada al sector productivo del país para impulsar su fortalecimiento y reactivación económica. De acuerdo con la entidad, esto hace parte de su compromiso por el apoyo empresarial, en su gestión ante coyunturas que representaron escenarios altamente desafiantes para el país.

Con apoyo del Gobierno nacional, y junto a entidades públicas y territoriales, miles de microempresas de todos los sectores, tamaños y regiones fueron beneficiadas desde agosto del 2018 hasta la fecha. Del total de microempresas atendidas, cerca de 270 mil son mujeres microempresarias que han recibido $1,4 billones de todo el portafolio del Banco, que incluye seis líneas especiales con condiciones financieras preferenciales para ellas.

Al respecto Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancóldex, afirmó que “nuestra respuesta frente a este complejo cuatrienio se traduce en la más alta atención a empresas desde la creación del banco hace 31 años. Estos resultados nos hacen sentir motivados para continuar brindando financiación en condiciones favorables para la liquidez y modernización que necesitan las empresas en momentos en los que la economía puede pasar por alta complejidad”.

Apoyo insuficiente

De otro lado, Alejandra Osorio, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) en Bogotá y Cundinamarca, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “este promedio de 500 mil empresas beneficiadas en un periodo de cuatro años es muy bajo, si se trata de una financiación individual; es decir, si una misma unidad productiva no recibió dos veces un crédito. Si se hace el promedio por año, las empresas beneficiarias serían 125 mil, y actualmente el universo de empresas que hay en Colombia es de cerca de 1.600.000 empresas formales”.

Subsidios

Además, añadió que “lo que solicitaban las empresas no eran créditos sino subsidios ya que en un momento coyuntural como lo fue la pandemia, algunas Mipymes no podían demostrar un buen flujo de caja suficiente y no podían acceder a ningún tipo de crédito”.

Asimismo, afirmó que en este momento es cuando se puede hablar de reactivación económica, pues hasta este año la mayoría de empresas empezaron a funcionar al 100%; sin embargo, presentan otras dificultades como, por ejemplo, los costos de los insumos, la inflación y el alza que ha tenido el dólar, agregó Osorio.

Entretanto le dijo a este medio que de las cerca de 2.100 Mipymes en Bogotá a corte de junio de este año, el 78,4% no han solicitado créditos, al 11% no les fue aprobado un crédito, mientras que el 10,6% sí obtuvieron créditos del sistema financiero.

Por otra parte, durante la pandemia, Bancóldex afirma que logró atender a más de 189 mil empresas con recursos superiores a los $4 billones a través de 70 líneas de crédito preferenciales, pensadas para atender sus necesidades más apremiantes durante la coyuntura, permitiéndoles a las empresas tener liquidez con el fin de impulsar su recuperación económica.

Nuevas líneas de crédito

Adicionalmente la entidad incursionó en crédito directo, con lo cual ha desembolsado cerca de $1 billón a alrededor de 1.500 pequeñas y medianas empresas. De igual manera, a partir de su propia transformación digital e innovación, lanzó en este último año dos plataformas digitales, neocrédito y Leasing digital, para ofrecer a la Mipymes nuevas formas de acceso a financiación alternativas a los procesos tradicionales, de fácil acceso y en condiciones financieras competitivas.

Con neocrédito ya han logrado vincularse más de 1.500 microempresarios de 157 ciudades y municipios del país, con montos desembolsados por $573 millones. Mientras que con Leasing Digital ya se encuentran registradas 74 empresas y se han otorgado $3.865 millones en operaciones de leasing.

Asimismo, con el lanzamiento más reciente de un nuevo servicio de banca de inversión, finbi, Banca de Inversión para Pymes, las pequeñas y medianas empresas podrán acceder, a través de una red de aliados expertos, a un diagnóstico integral y acompañamiento financiero para impulsar sus negocios, con el que se espera asesorar a más de 100 empresarios al finalizar el año.