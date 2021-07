"No podría oponerme a algo que no me ha consultado": Ospina

A las declaraciones de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, respondió en la mañana de este martes el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



En un audio que se viralizó en plataformas como WhatsApp, Twitter y Facebook, Roldán dice que, frente a los actos de conmemoración del próximo 20 de julio, no se podrá cerrar la ciudad de Cali para evitar desmanes porque el alcalde Ospina, no lo permite.

La grabación de menos de un minuto de duración, se filtró desde el fin de semana pasado y ha generado toda suerte de especulaciones.

"No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván (Ospina) no me deja. Me toca cerrar el Departamento; Jorge Iván me dijo que no me lo permitía y que si yo sacaba Decreto cerrando Cali me lo desautorizaba", se escucha decir en la grabación a la mandataria seccional.

Al respecto, el mandatario hizo un llamado a la tranquilidad porque hay mucho "temor y angustia" con respecto a lo que va suceder el día de la conmemoración a la Independencia.

"Eso hace que la gente pueda ser errática; pero la Gobernadora sabe que llevamos 25 días sin hablar, y bien no me podría oponer a algo que ni siquiera me ha consultado", dijo Ospina en la mañana de este lunes a varios medios de comunicación.

A su vez, dijo que no cree necesario tomar medidas inconstitucionales o que restrinjan la libre circulación de los ciudadanos argumentando que estas pueden ser "xenofóbicas, racistas, y en vez de ayudar a resolver el problema pueden agudizarlo".

No obstante, aclaró que sostiene una buena comunicación con la gobernadora Roldán. "Además la estimo bastante. Pero diría que de ese tema no hemos conversado", puntualizó.