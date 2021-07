En libertad conductor que atropelló el niño ciclista Julián Gómez

En libertad quedó el conductor del tractocamión que atropelló al niño ciclista Julián Gómez, quien conmocionó a Colombia y el mundo tras ser captado llorando por el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia de 2019. La noticia la confirmaron fuente de la Fiscalía a El Tiempo.

El pequeño falleció en la mañana del domingo 18 de julio en medio de un siniestro tras perder el control de su bicicleta y ser arrollado por un vehículo de carga larga. De acuerdo con el abuelo del niño, este hombre se encontraba peleando con los deportistas no hacer uso de ciclorruta.

En medio del proceso de investigación de los hechos, el conductor fue conducido a una URI de Zipaquirá donde rindió su primera versión y además fue sometido a una serie de pruebas como alcoholemia y la revisión de los documentos del tractocamión.

El conductor no presentó estado de alicoramiento al momento del hecho y los documentos del vehículo están en regla, razón por la cual fue dejado en libertad. No obstante, no significa que no siga vinculado a la investigación por la muerte del pequeño pues las autoridades deberán demostrar qué grado de responsabilidad tuvo en el hecho.

"El tractocamión fue inmovilizado y llevado al parqueadero dispuesto por la Policía de Tránsito. Por su parte el conductor del camión fue trasladado a las instalaciones de la URI para realizar los actos urgentes adelantados por el delito de homicidio culposo", se explica en el comunicado de la Fiscalía citado por El Tiempo.

Así las cosas, la investigación continúa con recolección de testimonios e imágenes de los videos que se han logrado obtener del momento del siniestro y el conductor podrá defenderse en libertad y aportar material que considere a su favor.