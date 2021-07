“Irresponsable” que secretario de Movilidad esté de vacas: concejales

Este lunes entró a vacaciones el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán y por esa razón no pudo asistir a la continuación de un debate de control político sobre la Segunda y la Tercera línea del Metro de Bogotá, citado por el concejal Carlos Carrillo. Ad portas de un día que se avizora tenso y complicado en materia de movilidad, varios concejales tildaron de "irresponsable" esta actitud y recordaron que no es la primera vez que pasa.

Todo comenzó cuando el concejal citante, Carlos Carrillo, dijo que este era un debate con cuestionamientos serios y sustentados, y que por consiguiente la Administración Distrital, en este caso representada por el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, debería asistir a los mismos.

“Este debate lo hemos tenido que posponer varias veces por una y otra razón, entre otras cosas por la pandemia, y cuando finalmente logramos hacerlo, ¡Qué casualidad! El señor Estupiñán no está. Señor presidente: yo me rehúso a que este debate siga adelante hasta que el señor Estupiñán no esté sentado en este recinto porque las palabras que él tiene que decir las tiene que dar él como representante político de la Alcaldía. Ojalá estuviera aquí la alcaldesa, pero nosotros sabemos que ella nunca va a venir. Porque ella sabe que este concejo se le termina arrodillado a su peso político”, dijo en su intervención el Concejal Carrillo, quien dijo que si se le daba continuación al debate él se retiraría del mismo.

Acto seguido el concejal y presidente de la comisión, Celio Nieves, revisó la razón por la cual no asistió el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán. ¿La razón? Se le concedió el disfrute de unas vacaciones, a las que tiene derecho. “El secretario Estupiñán solicita se le concedan vacaciones correspondientes al periodo elaborado entre enero del año pasado y enero de este año, a partir del 19 de julio de 2021 y se haga el encargo correspondiente”, leyó la secretaria del Despacho.

El concejal Nieves le dio continuidad al debate, razón por la cuál el concejal Carrillo dijo que esto era un espaldarazo al secretario para no dar la cara y se retiró del mismo.

Necesitamos al gabinete aquí

El concejal del Centro Democrático, Jorge Colmenares, acompañó a Carrillo y dijo que era una irresponsabilidad que el jefe de la cartera de Movilidad estuviera de vacaciones.

“Sabemos que el secretario está en todo su derecho de exigir las vacaciones, pero es irresponsable con la ciudad y con la Administración. Desde hace más de un mes están anunciadas las manifestaciones y todos los problemas que va a tener la ciudad en materia de movilidad. Entonces mientras el secretario goza de sus vacaciones, la ciudad va a estar inmersa en un caos total. No estoy diciendo que la persona a la que le delegó funciones sea incompetente, pero acá tiene que estar el jefe de la cartera dando las directrices de lo que tiene que suceder la ciudad. Esto estuvo planeado porque desde el sábado se le permitió la ausencia porque no vino al debate que había ese día”, indicó en su intervención el concejal Colmenares.

A su vez, el concejal del partido Conservador, Nelson Cubides, reconoció el derecho a las vacaciones, “pero efectivamente es una vergüenza que en un momento de ciudad tan crítica, en donde mañana será el caos de la movilidad absoluta, así como los días siguientes, el secretario de Movilidad esté de vacaciones. Eso sí tiene una repercusión directa para la ciudad. Existe una estructura qué debería poder responder en su ausencia, pero yo sí quiero, desde el Partido Conservador, dejar esa emoción de que en estos momentos deberíamos tener la posibilidad de que el secretario este”, indicó Cubides.

Aludiendo a que esta no es la primera vez que esto ocurre, la concejal de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, Susana Muhamad, recordó que esta situación es similar a las vacaciones buscó tomarse la alcaldesa Claudia López al comenzar el año cuando se disparo el segundo pico.

“Llamamos a la responsabilidad al gobierno Distrital en el gobierno de la ciudad. La situación de la ciudad es muy tensa y no nos puede pasar lo que nos pasó en diciembre, con un segundo pico de pandemia y con el secretario de Salud y la alcaldesa de vacaciones. Yo estuve en el gobierno 4 años sin vacaciones porque el servicio llamaba. Eso se llama ser servidor público. Necesitamos que la primera línea del gabinete este al frente”, indicó Muhamad.