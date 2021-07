Delincuentes asaltaron apartamento de exfiscal Viviane Morales

Un grupo de encapuchados asaltó el apartamento de la exfiscal Viviane Morales el pasado 9 de julio durante el partido Colombia vs Perú.

Morales dio a conocer la noticia y aseguró que fue víctima de estos delincuentes cuando se encontraba en su residencia ubicada en la calle 92 con carrera 18, en compañía de sus dos hijos. De acuerdo con ella, este hecho duró aproximadamente una hora y 15 minutos.

"Estaba con mis dos hijos en la sala de la casa, pedimos una pizza cuando de pronto veo el reflejo de un hombre encapuchado y vestido de negro. De inmediato, otro hombre saltó encima de mi hijo y le decía que se quedara quieto y ahí me di cuenta de que era un asalto", señaló la exfiscal en una entrevista para Caracol Radio.

A su vez, agregó que otro hombre ingresó al apartamento a buscar objetos de valor, mientras otro hombre los tenía retenidos con las corbatas de su hijo.

"Ingresaron a un lugar sagrado que es el hogar y volvieron todo una cosa espantosa. Sacudieron la casa y se llevaron cosas de valor para la familia. En seguida asaltaron el apartamento del tercer piso que estaba solo", indicó.

Asimismo, afirmó que este episodio fue traumático y que los ciudadanos deben enfrentarse a este tipo de situaciones en ciudades como Bogotá y Cali, "donde la inseguridad está terrible y hay falta de autoridad".

Además, señaló que no había querido contar esto porque la situación del país ha estado compleja debido a las manifestaciones sociales que se han presentado desde el pasado mes de abril. "No me gusta hacer publicidad con mi nombre y esta situación", dijo.

Finalmente, informó que su caso esta en manos de la Fiscalía, Policía, Dijín y criticó la inseguridad que se registra debido a lo que ella denomina como una falta de autoridad.

"Eso no puede pasar, eso termina con los mínimos de convivencia y es una tortura para la ciudadanía y las autoridades deben saber que su primera obligación es responder a la seguridad de los ciudadanos", aseveró.