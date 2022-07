Los empresarios están quietos, a la espera de señales del nuevo gobierno: Mac Master

Con un dólar alto, tasas de interés que podrían seguir subiendo y la incertidumbre sobre una posible recesión en los Estados Unidos, los empresarios están preocupados por el rumbo económico del país. Para conocer precisamente qué temas son los que causan esa situación, EL NUEVO SIGLO habló con Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, quien también se refirió a cómo está tomando el sector las declaraciones del gobierno electo.

EL NUEVO SIGLO: ¿Desde la ANDI cómo ven la actual situación de la economía y su coyuntura?

BRUCE MAC MASTER: Yo diría que tenemos, sin duda alguna, una conjunción simultánea de una gran cantidad de factores que están afectando diferentes frentes. Está la posible recesión en Estados Unidos, un alto precio del dólar, la inflación, pero también hay temas como lo que está pasando en el mercado de los hidrocarburos, la importancia que tiene ese mercado para Colombia, el hecho de que efectivamente no solo la FED sino todas las autoridades monetarias del planeta están queriendo contrarrestar la inflación, que fue producida, justamente, por las medidas contracíclicas implementadas como consecuencia de las que fueron tomadas para poder contener la pandemia, y esto de alguna forma le pega a la humanidad como un todo.

Hubo en algún momento, recordemos, la idea de que las medidas que se están tomando para contener la pandemia y, probablemente, desde el punto de vista económico, no eran las más convenientes y que íbamos a terminar afectando a más seres humanos, que si se hacían o se utilizaban estrategias diferentes.

Y por último, el hecho de que Colombia está en este momento en una transición de gobierno, que todavía hoy en día genera una gran cantidad de incertidumbre y de preguntas.

Incertidumbre

ENS: ¿Por qué cree que se está generando esta incertidumbre?

BMM: Estamos con un gobierno que ya fue elegido, un presidente y una vicepresidenta que fueron elegidos, una serie de ministros que han sido, hasta ahora, designados, pero una cantidad de gente soltando ideas distintas.

Yo por eso he venido haciendo la recomendación al nuevo gobierno de que realmente se ocupe de tratar de enviar las señales correctas, se ocupe de generar orden y coordinación en las señales, que no nos concentremos en que cada uno suelte las ideas que traía en el pasado como activista, como economista, como analista, sino que nos concentremos y se concentren, especialmente ellos, en tratar de transmitir la posición del nuevo gobierno, lo que piensa Gustavo Petro, y cuáles son las decisiones que se van a tomar, las que va a tomar su ministro de Hacienda. Porque, sin duda alguna, eso nos ayuda a clarificar el panorama que, como decía antes, se suma a lo que está sucediendo en términos internacionales y eso será muy importante en estos momentos.

ENS: En ese sentido, ¿cómo ve los nombramientos que se han hecho hasta el momento?

BMM: Varios de los nombramientos han generado buenas señales de tranquilidad, a primera vista, y con las cuales esperamos tener bastante trabajo. Hay otros nombramientos que han sido personas que, de alguna forma, han expresado sus opiniones sobre temas específicos, que vale la pena que se alineen con el Gobierno nacional, con lo que dijo en su momento el candidato Gustavo Petro, y con lo que está diciendo hoy en día como Presidente de la República, para no generar, digamos, señales contrarias.

Yo diría, por ejemplo, que en el sector salud vale la pena establecer una línea, un punto claro con la política general. En cultura los comentarios que hubo me parecen buenos, y tengo la mejor opinión de la nueva ministra, la idea que ella tiene de financiación debería ajustarse a lo que esté contenido en la reforma tributaria; entonces para eso hay que alinearse con el ministro de Hacienda.

Estamos en un periodo que es único, que solamente viviremos dos o tres semanas, con tantas personas designadas que todavía no son parte de un gobierno y donde todavía la jerarquía formal no se ha protocolizado, pero yo esperaría que todo se organice bastante bien una vez el Gobierno entre en funciones.

Decisiones correctas

ENS: ¿Cree que es por eso que el empresariado está quieto, que parte de los movimientos del mercado son porque está expectante?

BMM: Es verdad, todo el mundo está esperando, los empresarios están quietos y todo el mundo esperaría que se tomaran las decisiones correctas, que se enviaran las señales correctas respecto al tema fiscal, respecto al presupuesto, de algunas actividades económicas como las mineras o de hidrocarburos y energéticas, que se envíen señales correctas del sector salud. Entonces, si eso sucede, yo no tengo la menor duda de que el mercado reaccionaría bien. Si por el contrario se envían señales que preocupan a los mercados, pues estos van eventualmente a tener afectaciones, como ya está demostrado, porque los mercados son increíblemente sensibles a las expectativas.

ENS: ¿Ustedes como gremio ya han llegado a algún acuerdo con el gobierno entrante? ¿Qué ha salido de las reuniones que se han sostenido?

BMM: Hasta el momento no; no tengo ni tendría nada oficial que contar, no tendría nada que publicar. Si oficialmente lo hubiéramos hecho o tuviéramos la autorización, ya lo habríamos hecho. Hemos tenido conversaciones con bastantes personas, tenemos una conversación fluida y muy dinámica; ellos también están terminando de tomar sus decisiones, de diseñar los equilibrios, especialmente en lo económico, y su plan de mediano y de largo plazo desde el punto de vista monetario, fiscal y cambiario.

Estamos esperando. Hay que darles espacio y esperar a que ellos hagan los comentarios finales y las propuestas, que digan cuáles van a ser sus políticas. Quizá la única recomendación es que haya una organización y una homogeneización de los canales de comunicación y de las señales que se envían a toda la sociedad.

ENS: Como usted decía, ya se han dado unas señales, principalmente sobre la reforma tributaria, ¿qué opina de esas señales, de las ideas que ya se han expuesto?

BMM: Lo que pasa es que toca entender exactamente qué están diciendo de la tributaria. Yo siempre he sido de la idea de que uno no puede comentar las tributarias por capítulos, por artículos. Uno tiene que entender la tributaria como una gran propuesta que produce un equilibrio hacia un lado o hacia el otro, y que una vez se entiende cuál es ese equilibrio, uno puede hacer el comentario. Entre tanto, yo no soy amigo de hacer comentarios individuales de cada una de las propuestas. Por ahora hay rumores y que eventualmente esos comentarios se puedan hacer cuando se presente al Congreso de la República.