Distrito pide al Gobierno pago por vacunas que se han puesto

En la ciudad de Bogotá, de acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Salud, al 12 de julio se han aplicado 4.206.054 de biológicos contra el covid-19 pero tan solo se ha pagado el 5,3% de estos a los prestadores. Considerando que las IPS requieren el flujo de recursos para cancelar los costos de talento humano, infraestructura y logística, que a la fecha presentan múltiples limitaciones y un avance mínimo, ayer el secretario de Salud, Alejandro Gómez, solicitó al Ministerio que se desembolse dicho pago.

Esta fue una solicitud que se hizo en el marco de la Mesa de Coordinación Territorial Permanente para la Vacunación contra el covid-19, en la que participa semanalmente la red de vacunación pública y privada de la ciudad de Bogotá.

“Es la red hospitalaria completa de Bogotá la que ha hecho un esfuerzo extraordinario que nos permite tener los números optimistas que hoy tenemos y bajar el número de pacientes en UCI. Pero ese esfuerzo debe pagarse y está debidamente cotizado. Lo tiene muy claro el Ministerio de Salud y el Gobierno nacional y tienen los recursos para eso. Lo que estamos pidiendo hoy con respeto pero con toda claridad es que esos recursos se muevan en el sistema para garantizar que el proceso siga en la velocidad que lo llevamos”, indicó ayer en horas de la mañana el secretario Gómez.

Adicionalmente, el Distrito señaló que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tiene programado el pago de tan solo 1.280.679 dosis, lo que representa el 30% de esas vacunas puestas. De hecho, las IPS y EPS vacunadoras estiman que el gobierno nacional les debe cerca de 50.000 millones y apenas se les ha girado cerca de 2.000 millones.

Lo que dicen las IPS

Por su parte, las IPS vacunadoras advierten que de no recibir una solución financiera con el pago de las vacunas puestas, se hará imposible mantener los esfuerzos para continuar con el Plan Nacional de Vacunación.

Por ejemplo el director del hospital San Ignacio, Julio César Castellanos, manifestó su preocupación frente a la falta de flujo de caja.

Además lea: Tutela suspende regreso a clases presenciales en el Cauca

“Estamos llegando al límite y hacemos una solicitud respetuosa al Gobierno para que nos entregue algún adelanto de los pagos para asegurar que la vacunación siga avanzando (…) en el caso nuestro no hemos recibido el pago de una sola vacuna aplicada”.

En este mismo sentido se pronunció Juan Carlos Uribe, representante de la Asociación Colombiana de Vacunación Domiciliaria, quien explicó que “el proceso de digitación ha sido obtuso, pero la tarea se ha hecho. En principio hay información suficiente en el PAIWEB como para que hubiera habido pagos por las dosis aplicadas. En el caso de las 6 IPS las cuales hemos aplicado más de 800 mil vacunas, no se nos ha pagado por la primera”.

Otras solicitudes

Adicionalmente, y con la claridad de que la gran solicitud al Gobierno nacional es que se paguen los biológicos que se han puesto desde que inició el proceso de inmunización, hay otros aspectos.

Por ejemplo, continúan las fallas de PAI WEB 2.0, lo cual limita el cargue de la información y por ende la disponibilidad de la misma para validación y pago. Hay data incompleta y demora en la disponibilidad de la misma para que las EAPB realicen el proceso de verificación. Hay también una ausencia de retroalimentación del proceso de validación y pago dado ante el Ministerio de Salud y Protección Social.

Los canales de comunicación no son efectivos para resolver inquietudes sobre validación, avance y resultados de los procesos relacionados con el pago en vacunación. En este sentido, refirieron que la estructura de los reportes dados por el Ministerio de Salud y Protección Social en el PMU semanal (al no disponer de otro adicional), no permite el acompañamiento a esta mesa al proceso de validación y pago.

Por último, desde ayer en todos los centros comerciales y coliseos de la ciudad, las personas entre 35 y 39 años ya son aptas para vacunarse contra el covid-19 bajo la modalidad de agendamiento.