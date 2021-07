Concejales visibilizarán a vecinos damnificados del paro  

Para llegar a Bosa Recreo, un barrio que está a unos 10 minutos a pie del portal Américas de Transmilenio, Viviana ha tenido que pagar un "peaje" de $2.000, en más de una ocasión, a los manifestantes que hábilmente bloquean las vías de acceso para miles de personas que, como ella, tienen que llegar a sus casas.

“Nos han cerrado la Avenida Cali, la Villavicencio y la 86, dejándonos completamente incomunicados. No tenemos cómo pasar y para pasar me ha tocado pagar. Es muy poco, son solo $2.000, ¿pero por qué tengo que pagar para entrar a mi barrio? En la Cali con Villavicencio atraviesan bicicletas de niños, no sé si robadas, y nos piden un peaje para comprar gasolina. Es gasolina que usan para quemar las llantas. Hemos visto muchas cosas muy dolorosas y yo personalmente le tengo mucho miedo al 20 de julio”, le dijo ayer a EL NUEVO SIGLO esta trabajadora que debe ir a cumplir labores al norte de la ciudad.

Viviana es una de la voces que será representada en la nueva comisión accidental del Concejo de Bogotá, denominada “Vandalismo en los alrededores de los portales de Transmilenio: Américas, Usme y Suba”, liderada por Lucía Bastidas y conformada por Carlos Fernando Galán, Andrés Forero, Carolina Arbeláez y Rubén Torrado, quiere visibilizar.

Pero más allá de la necesidad de mostrar la afectación que han tenido el vandalismo y la violencia en varias localidades de la ciudad, de acuerdo con el concejal Carlos Fernando Galán, es necesario ampliar las narrativas que se han construido alrededor de la protesta, pues sin duda hay sectores de la sociedad que se han mantenido al margen de estas y aún así se han visto seriamente afectados por las mismas, pero no han recibido la atención que deberían.

“Me parece muy importante tener en cuenta esa situación y así como exigimos respeto a la protesta pacífica y rechazamos cualquier abuso de la fuerza por parte de las autoridades, debemos también velar por los derechos de las personas que no participan en las protestas y son afectadas en sus derechos por hechos vandálicos”, le indicó a EL NUEVO SIGLO el concejal del movimiento Bogotá para la Gente.

De acuerdo con la cabildante líder del proyecto, Lucía Bastidas, es imperativo darle voz y visibilizar la problemática que viven los vecinos de los portales de Transmilenio de Usme, las Américas y Suba, quienes tienen sus barrios destruidos y necesitan de manera urgente que la institucionalidad se ponga a trabajar por sus derechos.

“Hay gente que necesita apoyo social. Los comerciantes que fueron extorsionados por los miembros de la 'primera línea' necesitan apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y que el IDRD, la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico rehaga sus parques; necesitan volver a tener el Supercade en donde hacían sus diligencias y ya no lo tienen; necesitan que el espacio público se recupere y que el Dadep entienda que están sin andenes. Eso es lo que estamos buscando con esta comisión: que la ciudad y el Distrito finalmente escuchen a la gente”, le explicó la concejal Bastidas.

Le puede interesar: Alcaldía, Gobernación y Gobierno lanzan agencia de comercialización

También hizo un fuerte llamado de atención a cómo la Administración Distrital hasta cierto punto le ha dado la espalda a estas necesidades y de ahí que la intención principal de esta comisión sea la de tender puentes entre la ciudadanía y el Palacio Liévano.

“Ellos (los vecinos) ya nos pidieron que le solicitemos una cita a la alcaldesa Claudia López para que los reciba y los atienda, así como recibió a miembros de la primera línea. Lo que nos preocupa es que no han sentido el apoyo de la institucionalidad. Ni ellos ni nosotros estamos viendo una puesta interinstitucional de las entidades del Distrito para atender las problemáticas de los ciudadanos de estas localidades afectadas por el vandalismo”, agregó a este respecto la concejal.

Darle voz a la mayoría silenciosa

En esto coincidió por completo el también miembro de la comisión, Andrés Forero, quien dijo que la intención de la comisión es servir como un canal para que esta “mayoría silenciosa”, palabras del cabildante, que vive en las inmediaciones de los portales que más han padecido los excesos del vandalismo, puedan expresar sus preocupaciones.

“En la primera reunión los vecinos se quejaban de que mientras la alcaldesa Claudia López se reúne con la 'primera línea' de manera clandestina, a ellos no les ha dado la cara y no ha querido reunirse. Entonces esta es una instancia que servirá de intermediario para instaurar un diálogo con la mandataria”, sostuvo a este diario el concejal del Centro Democrático.

Añadió que deben tenerse en cuenta las preocupaciones, denuncias y vulneración de los derechos de estas personas, “pero lamentablemente pareciera que esos derechos han pasado a un segundo plano por cuenta de las preferencias y de los sesgos ideológicos de la Alcaldesa. Yo creo que se ha tratado de monopolizar la narrativa y hay que demostrar una narrativa distinta. Hay varios ángulos y este es el de las personas que salen a trabajar día a día, no utilizan la violencia ni las vías de hecho para manifestar sus exigencias y se están viendo afectadas”, puntualizó Forero.

De igual forma, indicó que su partido defiende el derecho a la protesta pacífica, pero lo que se está viviendo en dichos portales hace dos meses no es tal, por lo que a continuación se refirió a los civiles que han fallecido en el marco de las manifestaciones que se han tornado violentas.

“El actuar criminal de muchos de estos manifestantes ha cobrado la vida de personas inocentes. Recuerda a Cristian Camilo Vélez o a los bebés que fallecieron. Y eso al margen del tema de los bienes materiales”, finalizó Forero.

El otro cabildante que también hará parte de esta nueva comisión es Rubén Torrado, Partido de La U, quien refirió que esta comisión debe volverse la voz de las personas que viven alrededor de los portales, especialmente de Suba, Las Américas y Usme, y que han perdido la tranquilidad y la salud mental.

“Lo han perdido todo. Estas son personas que han sentido el desprecio de la administración y de unos manifestantes que no han sido coherentes con lo que están solicitando y la realidad de lo que está viviendo la gente. Hay personas que están llegando a sus casas a pie porque bloquean los portales y ese es el pueblo que tenemos que representar en el Concejo y ser voceros de ellos ante la administración” sentenció Torrado.

Le puede interesar: El Bolívar Ecuestre de los Héroes se trasladará al Parque de la Independencia

Un problema de seguridad

Carolina Arbeláez, concejal de Cambio Radical y quien también hará parte de este espacio, le dijo a este Medio que ya es hora de hacerle seguimiento y control a lo que está pasando sobre todo en materia de orden público y de la tranquilidad de los vecinos de los portales arriba referidos.

“El vandalismo se enquistó en algunas estaciones de Transmilenio y ha habido problemas de consumo de drogas, de orden público y hay que decirlo: los vecinos de estos espacios se sienten secuestrados, sin poder hacer uso del transporte público y sin poder salir de las casas porque hay saqueos, robos e incluso casos se violencia sexual. Tenemos que ver cuáles son las medidas que está adoptando la administración para poder recuperar el orden de estas estaciones”, comenzó por referir a este Diario.

Siendo la seguridad la más obvia y natural inquietud de los vecinos, la concejal añadió que se le hará un seguimiento riguroso a este escenario, hasta cierto punto desatendido por la Administración Distrital, “con la Secretaría de Seguridad, que es la que debería estar al frente pero no lo está”.

Al igual que el concejal Forero, Carolina Arbeláez también le hizo un llamado de atención a la administración por haber abierto espacios para dialogar con la 'primera línea', “cuando lo que hemos visto de la misma es una actitud desafiante y amenazante, de gente que juega con la tranquilidad de las personas que optaron por mantenerse al margen de las protestas y sin buscar una salida real. Para ellos nada de lo que se negocie será suficiente y los vecinos necesitan una voz. Son muchas las personas que están siendo víctimas de la primera línea, de lo que realmente representa la primera línea” concluyó.