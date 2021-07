Aumentan transacciones financieras en el país

A pesar del impacto que ha tenido la coyuntura de la covid-19 y más recientemente el paro nacional en la economía del país, se ha evidenciado un crecimiento favorable en la dinámica de consumo de los hogares colombianos a corte del primer semestre de 2021 puesto que se realizaron 228 millones transacciones (29% más VS 2020 y 20% más VS 2019) a través de pagos electrónicos con una facturación de $26.8 billones de pesos (23% más VS 2020 y 4% más VS 2019).

En los primeros meses (enero y febrero) se observó un decrecimiento de las transacciones y facturación a través de pagos electrónicos, pero, desde marzo y los meses siguientes hasta junio, se vio una recuperación de la actividad comercial con tasas de crecimiento por encima del 30%. En el mes de junio los crecimientos en transacciones estuvieron por encima del 59% y en facturación del 44%.

La aceptación de los pagos electrónicos en el consumo de los colombianos ha sido cada vez mayor y esto se ha visto reflejado cuando los consumidores transan con tarjeta crédito y débito en diferentes categorías y en montos más pequeños. El año pasado el ticket promedio estuvo alrededor de los $145 mil pesos en comparación con los $113mil de 2021.

De acuerdo con un análisis especializado de CredibanCo, red líder administradora y desarrolladora de medios de pagos electrónicos de bajo valor en Colombia, la cual celebra este año medio siglo transformando los medios de pago, se identificó también que las actividades que en este semestre tuvieron crecimientos superiores al 27% versus el mismo periodo del año pasado fueron; Vestuario (45%), restaurantes y comidas rápidas (34%), servicios para vehículos (33%), viajes y turismo (32%) y las relacionados con ventas por domicilio (27%). Estas categorías concentraron prácticamente el 34% de las transacciones totales.

Las cuatro ciudades que representaron el 50% de las transacciones a nivel nacional en el segundo semestre fueron; Bogotá (25%), Medellín (14%), Cali (7%) y Barranquilla (4%). De las 4 ciudades Barranquilla fue la que tuvo mayor crecimiento teniendo un crecimiento del 33% con respecto al anterior semestre.