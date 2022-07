Perspectivas. ¿Adiós definitivo al pan de 500 pesos?

El alza continua en la inflación ha impactado fuertemente el precio de varios productos de la canasta familiar, muchos de estos fundamentales y de tradición en la mesa de los colombianos, como es el caso de la leche, los huevos, la papa (que en su momento alcanzó precios históricos) y ahora el pan. En el caso de este último alimento, el incremento de su valor parece no tener retorno ni tampoco posibilidad de mantenerse estable, sino que, por el contrario, seguiría subiendo.

El pan sin duda es uno de los productos preferidos por los colombianos en varias regiones del país. Es el complemento del desayuno de muchos, de las onces en la tarde y también es el “presente” que se lleva a los amigos o familiares cuando se va de visita. Por ahora parece que habrá que despedirse del pan de $500.

EL NUEVO SIGLO dialogó con Jean Carlo Cortés, quien trabaja desde hace tres años en la administración de la panadería La Hoz, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Cortés aseguró a este medio que, debido a la inflación, las materias primas para hacer el pan han subido su precio significativamente.

El pan que tenían en $300 en enero de 2022 actualmente está en $500 y con posibilidades de seguir aumentando. “Las materias primas, por ejemplo, han incrementado su costo entre el 30% y el 50%”, asegura Jean Carlo, mientras que en el 2021 los aumentos estuvieron por el orden de entre 18% y 20%.

Menos tamaño

Por otra parte, afirmó que han tenido que reducir el tamaño de la unidad para generar ganancias. Además, asegura que en las próximas semanas podría incrementarse aun más su precio ya que los costos de los insumos siguen subiendo: “La harina, por ejemplo, subió esta semana $20.000 más”.

“No se puede disminuir más el tamaño del pan, entonces la única opción es subirle el precio. Si seguimos bajando el tamaño, la demanda disminuiría aún más. Respecto al pan de tamaño familiar, también tuvimos que subirle $500 a cada uno. Estas medidas se tomaron para poder pagar nómina y arriendo y así solventar los gastos de la panadería” dijo Cortés.

En el caso de Jean Carlo, además de solventar sus necesidades económicas este trabajo le permite ayudar a su familia en Aguachica, Cesar, de donde es oriundo.

“Los salarios no se han visto afectados, pero con la inflación lo que antes compraba con mi sueldo en enero ya no lo puedo hacer porque gano lo mismo pero los productos de la canasta familiar son más costosos, entonces debo reducir en un 20% mis compras", aseguró Jean Carlo. Lo que espera este panadero y su equipo de trabajo es que la inflación no siga al alza y puedan comprar los insumos más económicos.

Le puede interesar: Jabonería continuará jornada laboral de 4 días después de pandemia

Los costos

El azúcar, por ejemplo, es otro producto que necesitan los panaderos, y sigue costoso y subiendo. “A inicio de año comprábamos el bulto de azúcar a $130.000 y en este momento está entre $170.000 y $190.000”, precisa Cortés.

“Además comprábamos harina a principios de enero de este año a $120.000 el bulto y actualmente está es $174.000, es decir, subió $54.000 en seis meses. En la panadería adquirimos 200 bultos, entonces esa diferencia representa una gran cantidad de dinero en la cuenta total; adicionalmente, la mantequilla la comprábamos a $100.000 la caja de 30 libras y actualmente pagamos $150.000”.

“Si la inflación sigue subiendo y así mismo las materias primas necesarias para producir pan, podría llegar este año a los $700 la unidad y en el pan familiar el aumento podría ser entre $500 y $800 por unidad; quiere decir que quedaría en un promedio de $4.500 a $5.000 con el incremento”, sostuvo Cortés a este diario.

El consumo

“El consumo sí ha disminuido un poco porque aumentamos el precio. Las personas prefieren comprar otros productos más beneficiosos para su bolsillo, como las arepas por ejemplo, eso varía de acuerdo a la necesidad y el dinero de cada cliente”, dice este panadero.

Sin duda el alto costo de los insumos afecta a panaderos de todo el país. EL NUEVO SIGLO habló con Josué Mora, quien tiene su negocio en Choachí, Cundinamarca, desde hace más de 20 años, y quien también asegura verse afectado con el alto costo de los insumos.

“A partir de noviembre de 2021 subimos el precio del pan de $300 a $400 debido a que la mayoría de la materia prima aumentó de costo. La harina y la mantequilla han subido más de 30% desde finales del año pasado. Mientras que el azúcar tiene un incremento de más del 50%. El bulto estaba a $135.000 aproximadamente a finales de diciembre del año pasado y ahora lo compro a $235.000”, comentó este panadero.

En este sentido, Mora asegura que de seguir con precios altos en los insumos, tendría que subir el precio del pan a $500 y tal vez un poco más.

Por otro lado, menciona que el queso, otro producto que utiliza para hacer el pan, ha subido de precio. “Las grandes empresas están comprando la leche y llevándola directamente desde las veredas”. Al no haber suficiente oferta, el precio de los lácteos y en este caso del queso incrementa, lo que termina afectado el costo de producción de este panadero.

“Lo más probable es que en poco tiempo deba subirle el precio al pan individual. El precio del pan grande se ha ido subiendo moderadamente. En este momento se hace solo pan familiar de $6.000, antes hacíamos pan mediano de $3.000 y $4.000, pero con los altos precios de los insumos ya no podemos”, dijo Mora.

Además, afirmó que han tenido que hacer los panes de menor tamaño como una forma de ahorro y de solventar los altos costos de las materias primas. “La idea no es hacer el pan más pequeño, sino subirle de precio”, sostuvo Josué.

Entre tanto, sostuvo que “por fortuna no han bajado significativamente los clientes y las ventas han estado estables”.

¿Qué dicen los gremios?

El gerente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), Henry Vanegas, le dijo a este diario que “el pan va a subir a $700 y a principios del 2023 podemos estar en $1.000 (precio mínimo por unidad)”.

“Vamos a tener que buscar sustitutos del pan ya que en Colombia no tenemos trigo, sino que tenemos otro tipo de materias primas que a la hora de hacer pan son más funcionales para el panadero, pero eso nos hace más dependientes porque lo importamos, como es el caso del trigo que traemos de Estados Unidos. Ahora con los precios del dólar estas compras externas son más costosas y eso hace que el precio suba”.