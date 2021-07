Informalidad laboral se mantiene estable en mayo con 47,4% en el país

La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 47,4% para el trimestre móvil marzo-mayo 2021, igual a la que se registró en el trimestre febrero-abril. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,6%.

De acuerdo con el informe del DANE, la mayor informalidad laboral se presentó en Cúcuta con una tasa del 69,1%, mientras que en Riohacha fue de 66,9%, en Sincelejo fue del 65,6% y en Santa Marta del 65%. De otro lado, Manizales fue la ciudad con la menor tasa de informalidad con el 40,3%, seguida por Medellín con el 41,7% y Bogotá con el 41,8%.

Según el reporte de la entidad de estadística, en el periodo analizado de marzo-mayo, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 46,9%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 48,2%

Para los meses de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (69,1%), Riohacha (66,9%) y Sincelejo (65,6%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales A.M. (40,3%), Medellín A.M. (41,7%) y Bogotá D.C. (41,8%).

El 90,1% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período marzo-mayo 2021 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud. En cuanto a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue 50,2%.

Contribuciones

Asimismo, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre móvil marzo-mayo 2021, el 57,7% del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante. El 8,6% del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como beneficiario y el 23,3% de los ocupados pertenecía al régimen subsidiado.

De otro lado, en el trimestre móvil marzo-mayo 2021, el 39,9% del total de la población en edad de trabajar se encontraba inactiva, presentando una disminución de -4,7 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2020.

Desagregado por sexo, para los hombres esta proporción fue 28,2% y para las mujeres fue 51,0%, disminuyendo -5,3 puntos porcentuales para los hombres y -4,2 puntos para las mujeres frente al mismo trimestre móvil de 2020.

En el trimestre móvil marzo-mayo 2021, la población económicamente inactiva dedicada a oficios del hogar se ubicó en 43,7% disminuyendo -1,7 puntos frente al mismo periodo de 2020, seguido de la población que se dedicó a estudiar 34,9% que aumentó 2,6 p.p. con relación al mismo trimestre móvil de 2020.

Por su parte, la población económicamente inactiva que se dedicó a otra actividad se ubicó en 21,4% con una disminución de -0,9 puntos porcentuales con relación al trimestre móvil marzo - mayo 2020. Por sexo, el mayor porcentaje de hombres inactivos se encontraba estudiando 52,1%; seguido por los que se dedicaron a otra actividad 37,3% lo que significó un aumento de 6,3 puntos para los que se encontraban estudiando y una disminución de -1,5 puntos para los dedicados a otra actividad, comparado con el trimestre móvil marzo-mayo 2020.

Por su parte, las mujeres inactivas en su mayoría se dedicaron a oficios del hogar 61,3%, seguido por las que se dedicaron a estudiar 25,8%, con una disminución de -1,6 puntos para las que se dedicaron a oficios del hogar y un aumento 1,3 puntos para las que se dedicaron a estudiar, frente al mismo periodo de 2020.

Asimismo, en el trimestre móvil marzo-mayo 2021, el 36,5% del total de la población en edad de trabajar se encontraba económicamente inactiva, disminuyendo -5,4 puntos porcentuales con relación al mismo trimestre móvil de 2020. Desagregado por sexo, para los hombres esta proporción fue 27,2% y para las mujeres 45,0%, disminuyendo -6,5 puntos para los hombres y -4,3 puntos para las mujeres, frente al mismo trimestre móvil de 2020.

En el trimestre reportado por el DANE, la población económicamente inactiva dedicada a oficios del hogar se ubicó en 40,1%, disminuyendo -2,2 puntos frente al mismo trimestre móvil de 2020, seguido de la población que se dedicó a estudiar 32,6% con un aumento de 1,3 puntos comparado con el trimestre móvil marzo-mayo 2020.