Se acorta brecha en desempleo entre hombres y mujeres

Pese a que la tasa de desempleo para las mujeres fue de 14,5% en el trimestre marzo-mayo 2022 y la de hombres llegó 9,0%, esta brecha se ha ido acortando ante la mayor generación de puestos de trabajo.

Esa diferencia de 5,5% para este periodo fue menor que la registrada en diciembre pasado, cuando llegaba a 6,9%.

De acuerdo con el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la menor diferencia en la desocupación entre los dos géneros en las 13 ciudades y áreas metropolitanas se presentó en Bucaramanga A.M, con -0,5%, mientras que la brecha más alta se presentó en Cartagena, con -11,7%.

Asimismo, en los tres últimos meses analizados, la diferencia más baja en la tasa de ocupación entre hombres y mujeres en las 13 ciudades y áreas metropolitanas se presentó en Pasto, con 15%. Por otro lado, la brecha más alta se registró en Barranquilla A.M, con 27,1%.

Reporta la entidad de estadística que en mayo de 2022 la tasa de desempleo para las mujeres se ubicó en 13,7% y para hombres en 8,4%, lo que arroja una brecha de desempleo de 5,3 puntos porcentuales, por debajo de la brecha al cierre de 2019, que se ubicó en 5,4%.

La consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, dijo que “la recuperación de empleo en Colombia tiene rostro de mujer. Por octavo mes se consolida una tendencia, donde son ellas quienes lideran las nuevas oportunidades laborales”.

Según los datos del DANE, a nivel nacional se recuperaron 1,8 millones de empleos entre enero y mayo de 2022, de los cuales 1 millón fueron de mujeres (57,4%).

En lo corrido del año, los sectores que lideran la recuperación del empleo femenino son, en su orden, actividades artísticas y de entretenimiento, seguido de comercio y reparación, actividades profesionales, científicas y técnicas, alojamiento y restaurantes e industrias manufactureras.

Le puede interesar: Gasto de hogares aumentó por empleo, créditos y remesas pese a más inflación

Informalidad

De otra parte, se informó que, respecto a la informalidad laboral en el país, la proporción de ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 43,5% para el trimestre móvil marzo-mayo de 2022, lo que significó una disminución de 3,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (46,6%). Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue de 44,7%, lo que significó una disminución de 3,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (47,8%).

En el trimestre móvil reportado en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue 43,5%, lo que significó una disminución de 3,9% respecto al trimestre móvil marzo-mayo 2021 (47,4%). Esta proporción para las mujeres fue de 43,5%, representando una disminución de 2,0% respecto al mismo trimestre del año anterior (45,5%).

De las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Sincelejo (66,1%), Cúcuta A.M. (65,2%) y Valledupar (63,0%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Bogotá D.C. (34,3%), Manizales A.M. (39,1%) y Medellín A.M. (41,4%).

Jóvenes

Según el informe, la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 19,0%, registrando una disminución de 4,9% frente al trimestre marzo-mayo 2021 (23,9%).

La tasa global de participación de la población joven en el total nacional fue de 55,0%, mientras en el mismo periodo del año anterior esta tasa fue 54,1%.

Por otro lado, la mayor tasa de desempleo por parentesco correspondió a los hijos con 19,6%, seguida de otros miembros del hogar, correspondiente a 16,3%. La de los cónyuges fue 11,6%, y la de los jefes de hogar fue 7,1%. Por su parte, en los hijos este desempleo presentó una disminución de 6,1% con respecto al mismo periodo de 2021 (25,7%), mientras que en los cónyuges fue 15,3%, y en la de los jefes de hogar 9,7%, presentando disminución de 3,7% y 2,6% frente al trimestre móvil de marzo-mayo de 2021.

Según el comunicado oficial, el 50,6% de la población dentro de la fuerza de trabajo correspondió a jefes de hogar, el 20,6% a los cónyuges, el 19,9% a los hijos y el 8,9% a otros miembros del hogar.